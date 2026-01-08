El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Maru Botana en MasterChef Celebrity

Como si fuera poco, la escena tuvo un inesperado blooper que terminó de relajar el clima. Mientras agradecía un comentario en medio de la charla, Wanda confundió a Chino Leunis con otro participante: “Gracias, Turco, por remarla conmigo”, lanzó entre risas. Rápidamente todos estallaron y la conductora pidió disculpas al Chino, generando un cierre distendido para una noche cargada de chispazos.

El breve pero intenso cruce entre Yanina Latorre y Maru Botana volvió a confirmar que, más allá de las recetas, MasterChef Celebrity sigue regalando momentos de alto voltaje televisivo que no pasan desapercibidos.

Cómo fue el cruce de Yanina Latorre con La Joaqui

Finalmente este 6 de diciembre salió al aire el debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity (Telefe), en reemplazo de Maxi López, quien en ese momento se encontraba en Suiza acompañando a Daniela Christiansson durante el embarazo y el nacimiento de su hijo, Lando.

Desde que se anunció que la panelista ocuparía el lugar del exfutbolista, la expectativa fue en aumento. La atención estaba puesta en cómo sería su desempeño dentro del reality y, sobre todo, en los cruces que podrían surgir con algunas figuras con las que tuvo antecedentes de tensión mediática, entre ellas La Joaqui, además de los rumores que la vinculaban a un supuesto enfrentamiento con Wanda Nara a raíz de la salida de Valentina Cervantes del certamen.

El clima se volvió picante desde su presentación. “¿Vos pediste condiciones?”, le preguntó Wanda Nara, a lo que Latorre respondió, involucrando a la cantante: “Camarín, como la Joaqui”. La artista no tardó en desmentirlo y retrucó: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”.

Lejos de quedar ahí, la artista fue por más y lanzó una frase filosa: “A nosotros de tu programa (SQP) nos filtraron que venías con mucho miedo”.

En ese intercambio, la conductora negó las versiones que indicaban que mantenía una mala relación con la pareja de Luck Ra. Sin embargo, Yanina no coincidió con esa mirada y fue tajante: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Acto seguido, sumó una revelación que sorprendió a todos: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.



