El fuerte descargo de Cinthia Fernández contra los medios: "Hay una persecución constante"

"Es loco porque me mencionan para hacer notas y tener más clicks, maliciosamente. Hacen notas de mi patrimonio. Quédense tranquilos que mi vida es gracias a que me rompo el cu... laburando y no le debo nada a nadie", siguió.

Por otro lado, la panelista apuntó a los responsables de esos medios. "Habría que ver si las personas que están atrás de esos medios están tan limpios. ¿Quieren que investigue?", agregó.

Al finalizar, Cinthia cerró con una dura advertencia. "Me puedo enojar mucho y, además de accionar legalmente, voy ejercer mi profesión de panelista. Yo que ustedes no sé si me animaría a ser tan maliciosos en sus publicaciones con tal de obtener un click. ¡Ojo con eso!", concluyó.

Christian Sancho le inicia una demanda a Cinthia Fernández tras un tenso cruce al aire

Este jueves en Intrusos (América TV) dieron a conocer que Christian Sancho quiere llevar a la Justicia a Cinthia Fernández luego de un tenso entredicho al aire en Nosotros a la mañana.

En el programa de El Trece, la panelista acorraló al actor con una pregunta sobre de su ex, Vanesa Schual, que estaría reclamando el pago de la cuota de alimentos del hijo que tienen en común.

“Tengo entendido que no estabas pasando alimentos hasta el mes de noviembre y la Justicia te puso un provisorio”, le dijo Cinthia a Christian en el ciclo de El Pollo Álvarez.

El actor aseguró que esa información era incorrecta y expresó: “No voy a hablar de mi, de mi hijo, ni de nadie. La Justicia falló a mi favor y cumplo con lo que dice el juzgado”.

Después de ese tenso cruce, Christian le envió una carta documento a Cinthia. “Si no adeudaba, tenía la posibilidad de expresarlo públicamente. ¿Tan nervioso se puso?”, fue la respuesta de la panelista ante esa acción del galán.

Finalmente, esta tarde en Intrusos precisaron que el actor iniciará una demanda contra Cinthia y su ex. "Está preparando una demanda civil contra Cinthia y su ex, Vanesa Schual, que le habría dado información a la panelista", precisó el periodista Gonzalo Vázquez.