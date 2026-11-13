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La inesperada confesión de la China Ansa sobre su participación en MasterChef Celebrity: "Soy mala..."

En el react de MasterChef Celebrity, la China Ansa se refirió a los comentarios negativos que recibe por su participación en el reality y sorprendió a todos con su más sincera declaración.

13 nov 2026, 11:00
La inesperada confesión de la China Ansa sobre su participación en MasterChef Celebrity: Soy mala...

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La inesperada confesión de la China Ansa sobre su participación en MasterChef Celebrity: "Soy mala..."

La participación de la China Ansa en MasterChef Celebrity no solo la puso a prueba frente a las hornallas, sino que también dejó al descubierto una faceta de su personalidad que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Desde que ingresó al reality de Telefe, la periodista quedó en el centro de distintas polémicas y recibió fuertes cuestionamientos por sus actitudes durante la competencia.

Entre las críticas que más se repitieron, varios usuarios la tildaron de quejosa y de tener reacciones que no pasaron inadvertidas para los seguidores del programa. Lejos de esquivar el tema, Josefina, tal su verdadero nombre, decidió hacer una sincera autocrítica durante su visita al stream react del ciclo, conducido por Cachete Sierra y Lola Latorre.

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Allí, la participante comparó cómo era la percepción que el público tenía de ella antes de sumarse al certamen con la exposición que enfrenta actualmente y reconoció que su imagen cambió considerablemente.

“Estoy con una ciclotimia absoluta. Me pasa que antes de entrar al reality, que es el primero que hago, la gente me amaba, no tenía ningún quilombo encima”, comenzó diciendo.

Sin embargo, rápidamente describió el panorama que atraviesa desde que forma parte del concurso gastronómico. “Pero ahora estoy en todos los quilombos, me quiero morir, no zafo de ninguna y de repente soy quejosa, mala compañera e infumable”, disparó sin filtros.

Cabe recordar que la periodista también protagonizó semanas atrás un fuerte enfrentamiento con Santiago Maratea durante una emisión de PH, Podemos Hablar. Además, había quedado envuelta en otra controversia a raíz de un cruce con Nora Colosimo, luego de que esta última la señalara indirectamente por un supuesto coqueteo con Pablo Migliore estando en pareja.

Por último, la China Ansa reconoció que hasta a ella misma le cuesta reconocerse cuando se ve en pantalla y marcó una diferencia entre sus reacciones en el programa y su comportamiento cotidiano.

“Yo después me veo y me quiero morir porque en mi casa no me pongo así, no revoleo utensilios. Es irrisorio lo que estoy viviendo”, concluyó, sorprendida por la personalidad que está mostrando en el reality.

Cómo fue una de las noches más difíciles de la China Ansa en MasterChef Celebrity

La participación de la China Ansa en una de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo lejos de ser una noche tranquila. En medio del desafío de preparar una torta Rogel, la periodista atravesó una serie de contratiempos que la llevaron de las lágrimas a un inesperado enfrentamiento con otra participante del reality.

Todo comenzó cuando la cocinera se mostró visiblemente angustiada por las dificultades que encontraba durante la preparación. Sin poder disimular su frustración, reconoció cómo estaba atravesando el desafío y dejó en evidencia su sensibilidad. "Estoy frágil. Yo soy así, me angustio si a mi hijo le va mal y me angustio si no se me pone el bollo como tiene que estar. Estoy ciclotímica", confesó frente a sus compañeros.

Al advertir su estado de ánimo, Maru Botana se acercó para intentar contenerla y le pidió que no llorara. Sin embargo, los problemas en la cocina estaban lejos de terminar. Más tarde, la elaboración del postre derivó en un particular cruce con Karina Mazzocco, a quien la periodista acusó de haberse llevado una de las tapas que tenía en el horno.

La reacción de la China no pasó inadvertida y sorprendió a todos los presentes. "¡Alguien me afanó el mío!", lanzó a los gritos, convencida de que otra participante había intervenido en su preparación.

Pese a los distintos inconvenientes que tuvo durante la prueba, el resultado final terminó siendo bien recibido por el jurado, que destacó la torta Rogel que presentó.

En ese contexto, Wanda Nara aprovechó para hacer referencia a todo lo ocurrido y, con humor, le dedicó unas palabras a la periodista. "Una lloradita y a seguir China, denunciaste robos de tapas, hubo un montón de problemas en el medio", comentó la conductora, recordando los episodios que habían marcado su noche.

Fue entonces cuando Karina Mazzocco decidió responderle directamente a su compañera: "China, es mentira que te robé una tapa". Pero la periodista no dio el brazo a torcer y sostuvo su acusación: "Sí, una tapa me afanaste, te la llevaste de mi horno".

Finalmente, el intercambio quedó en una anécdota y las dos participantes dejaron atrás sus diferencias con un abrazo. Entre risas, Mazzocco cerró el episodio con una frase cargada de ironía: "China tramposa, no tengo más abrazos para vos".

     

 

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