El fuerte gesto de Furia y Catalina que hizo llorar a Paloma en Gran Hermano: "Me dolió ver eso"

Paloma detectó que Furia y Cata hacían señas mirando a cámara para instar a sus seguidores a que la saquen del reality. Justo la participante pasaba por allí y detectó esa jugada.

Embed

Angustiada, Paloma se dirigió a la habitación y no pudo evitar llorar, por lo que fue consolada por Zoe Bogach y Rosina Beltrán al verla tan mal.

"Me llamaron para ir al confesionario y justo las vi a Furia y a Cata haciendo así (gesto de volar en clara alusión a ella) y diciendo al 9009, me puso mal", dijo la rubia visiblemente angustiada.

"Ay, boluda, tranquila. Es algo que se lo hacen a todos, no te lo tomes persona", la intentó consolar Zoe. A lo que Paloma explicó: "Ya lo sé, Ya lo sé. Siento nueva en esto por ahí me dolió ver eso, lo hablé con ellas igual. Me dijeron que era un chiste, que no lo tome personal".

"Acá estamos más sensibles y todo te afecta el triple", reflexionó Rosina.

paloma gran hermano.jpg

La bronca de Furia con Paloma por pasearse sin ropa en la casa de Gran Hermano: "Quiere mostrar la..."

Juliana Furia Scaglione no aguantó y explotó con todo otra vez contra Paloma Méndez por mostrarse desnuda en la casa de Gran Hermano, Telefe. Harta de esta actitud de la nueva participante, la tatuada compartió sus sensaciones con sus compañeros en la habitación.

En conversación con Rosina Beltrán, Catalina Gorostidi, Zoe Bogach y Virginia Demo, y ante la atenta mirada de Manzana Farías, Furia manifestó todo su malestar por la actitud de Paloma de no taparse su cuerpo.

"Es insoportable. Si siguen estando acá en tetas, en el cuarto, me voy a levantar y a decirles loco, respeten", lanzó enardecida la tatuada. A lo que la uruguaya le preguntó: "¿Te jode?".

Y Furia explicó: "Joden con tus tetas, con tu conch…, pero te conozco hace tres meses". Rosina se defendió al sentirse señalada: "¡Pará! Tampoco es que yo estoy en tetas y en conch…, nena".

Y Juliana le dijo que su comentario fue por Paloma: "No, vos no estás en tetas y en conch…, pero a esta... Y cuando le decís algo empieza con los cuerpos son.... Empieza con esa del pañuelito verde, violeta. Y yo con esa, ¡harta!".

"Sí, la vi a Paloma un par de veces en bolas", acotó Virginia. Y Zoe se sumó: "Yo no sé cómo no le da cosa que la vean en pelotas. Te juro".

A lo que Furia opinó: "Todo bien, pero tetas, tetas, tetas. Boludo, yo soy bisexual, ¿qué onda? ¿Me estás buscando o qué? ¡Controlate! No me gusta, boludo. Si voy a estar con una mina, por lo menos, ponete un corpiño (risa)".

"Tapate. Ponete una remerita larga y ya está... Ahora, si es libre albedrío, avisame, y todas en conch... ¡Tenemos cámaras, chicas! Quiere mostrar la conch… y las tetas para quedarse. ¿Son boludas? ¡Dale!", cerró picante la tatuada.