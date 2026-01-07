Qué dijo Gloria Carrá sobre Marcos Giles, el nuevo amor de Ángela Torres

Embed

Fue allí que primero se generó un "shippeo" entre ellos, bautizado por sus compañeros de stream como Margelita, en medio del cual nació el amor.

“¿Qué te parece Marcos Giles? ¿Qué te parece para Ángela? ¿Lo conociste?”, fue entonces la consulta directa de Pampito a Gloria Carrá en pleno móvil televisivo con el romance ya concretado. Y lejos de esquivar el tema, la actriz fue contundente.

“¡Me encanta! Sí, lo conocí. Estuvimos tomando mate juntos cuando Ángela teloneó a Shakira, y lo vi en otra oportunidad también”, confió la protagonista de Sex con una enorme sonrisa, haciendo saber lo feliz que está su hija tras su convulsionada última relación con Rusherking.

Y si bien no hizo ninguna mención directa al cantante, muchos televidentes entendieron una de las frases de Gloria como un sutil dardo dirigido al ex de su hija. “Me parece muy amoroso y un chico de barrio, eso me gusta mucho. Está aprobadísimo”, sentenció directa y concreta.

El video del apasionado beso entre Ángela Torres y Marcos Giles

A mediados de diciembre pasado se vivió uno de los momentos más esperados por los fieles seguidores de Nadie dice Nada, el ciclo que se emite por Luzu TV. Tras semanas de guiños, bromas y una tensión que se palpaba en cada emisión, finalmente Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron su primer beso en cámara, desatando la euforia de los fanáticos del programa.

Desde hacía tiempo, las redes sociales ya habían anticipado lo que muchos deseaban ver. El público no solo detectó la química entre ambos, sino que bautizó al vínculo con un apodo que rápidamente se volvió tendencia: “Margelita”. Ese shippeo creció programa a programa y el martes 16 de diciembre tuvo su punto culminante en vivo, cuando el romance dejó de ser un rumor para convertirse en una escena real frente a miles de espectadores.

La confirmación llegó envuelta en una situación cargada de humor y complicidad, fiel al tono del programa. Ángela y Marcos sellaron su historia con un beso apasionado al aire, en una puesta que combinó actuación, risas y una conexión evidente entre ellos. El momento no tardó en viralizarse y fue replicado una y otra vez en redes sociales.

La trama romántica, que ya llevaba varias semanas de chicanas y dobles sentidos al aire, encontró su capítulo decisivo con una escena especial. En el marco de una especie de boda ficticia, Marcos Giles fue el encargado de dar el paso final y sellar la historia con un intenso chape frente a todos los presentes en el estudio, lo que provocó aplausos, gritos y una verdadera celebración colectiva.

Antes del beso, el influencer miró fijamente a Ángela y lanzó una frase que terminó de encender la escena: “Siempre fui yo, lo sabés”. Mientras tanto, desde sus lugares, Nico Occhiato y Momi Giardina alentaban la situación con los brazos en alto, acompañando el momento con entusiasmo y risas.

Este romance televisado ya había tenido múltiples capítulos previos, cargados de insinuaciones y gestos cómplices que no pasaban desapercibidos para la audiencia. Finalmente, todo quedó expuesto con ese beso que confirmó lo que muchos intuían: Margelita era real.

Los seguidores del programa celebraron así el instante más esperado, luego de innumerables guiños que alimentaron los rumores durante semanas. Incluso, tiempo atrás, Nico Occhiato había propuesto un juego al aire y les preguntó si “pasarían el Día de los Enamorados juntos si fuera la semana que viene”. Sin dudarlo, ambos respondieron de manera afirmativa, dejando en claro la buena sintonía que ya los unía y anticipando un desenlace que ahora quedó confirmado frente a todos.