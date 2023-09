El fuerte relato de Andrea Ghidone sobre su experiencia con Aníbal Lotocki: "El quirófano no existe"

“Perder la vida de personas que queremos muchísimo y que sabemos que eran sanas, no tenían nada y empezaron a tener problemas por algo que se les metió. Fuimos usados y engañados para un negocio de alguien que estaba jugando con la salud, la salud de las personas", agregó.

Acto seguido, profundizó en lo que fue su caso puntual y relató: "Yo llegué para una operación en los ojos, en las bolsas. En mi caso imaginé que había un quirófano en ese lugar, no una habitación en la cual improvisadamente vos operas. Yo llego a esa operación dopada porque me trasladan y cuando estoy ahí digo '¿qué es esto? Esto no está bien'". "Esa fue la primera denuncia que yo hago, y la primera situación irregular que siento", afirmó.

"Caímos en la volteada de un loco. Tuve una infección porque obviamente el quirófano no existe, con lo cual que te infecte es lo más barato que te puede salir", expresó.

Finalmente, Andrea se refirió a las declaraciones de Lotocki, de su esposa María José Favarón y de su abogada y sentenció: "Todos unos impresentables, me da indignación el tema. Si tengo la oportunidad de tenerlo enfrente se lo voy a decir a él, cararrota, psicópata, enfermo. Vamos a hacer todo lo posible para que termine preso, es el único lugar donde se merece estar".

Una cámara oculta expuso las tremendas irregularidades del quirófano de Aníbal Lotocki

Hace algunos años, Aníbal Lotocki solía viajar a Chile para realizar intervenciones estéticas a figuras de ese país. En una ocasión, el periodista Pancho Saavedra los grabó con una cámara oculta y expuso las irregularidades de su quirófano.

El médico había montado la sala de operaciones en el departamento de quien era por entonces su pareja, Pamela Sosa. Al igual que hizo en la Argentina, Lotocki colocaba una sustancia tóxica en el cuerpo de sus pacientes.

En una nota con Socios del espectáculo, Pancho Saavedra contó los detalles de su investigación. "Todo esto comenzó acá en Chile cuando Lotocki y Pamela Sosa estaban en nuestro país haciendo intervenciones. Era una cosa estética que se empezó a poner de moda y nadie se preguntaba qué era realmente lo que este tipo les estaba poniendo. El compuesto metacril o el metacrilato al menos acá en Chile no estaba aprobado por el Instituto de Salud Pública para usarse en intervenciones", comenzó diciendo el periodista.

"Yo, para descubrir todo esto, le hablé como si fuese un paciente que me quería hacer una intervención para poder así registrar el lugar donde han intervenido a muchas mujeres del espectáculo acá en Chile. Hay muchas mujeres del espectáculo que fueron intervenidas y que, lamentablemente, lo hicieron sin ninguna condición de salubridad", siguió.

"¿Operaba en un departamento?", le consultó Rodrigo Lussich. "Sí, operaba en el departamento de Pamela Sosa. Yo me puse a hacer esta investigación después de hablar con una médica que me había dicho que nunca se había usado el metacrilato para rellenar zonas tan grandes como los glúteos", indicó el periodista.

"Cuando fuiste a hacer esa cámara oculta, ¿qué viste?", quiso saber Nancy Duré. "Yo le dije que necesitaba una hora para hacerme una intervención. Entonces, él me pidió dólares en efectivo. Me dijo que no podía quedar ningún tipo de transacción hecha. Me cobraba dos mil dólares por hacer una intervención donde yo le había pedido un poco de pantorrillas, un poco de glúteos. Yo me fui con cámaras escondidas puestas en los anteojos y en los botones de mi camisa. Tenía tres cámaras porque quería registrar el audio y tener todas las imágenes ahí", explicó Saavedra.

Finalmente, cuando Lotocki estaba por concretar su intervención, el periodista buscó una estrategia para retirarse y frenar todo. "Él me dice: 'Podés acostarte en esta cama'. Había un colchón, un perro saltando ahí en el medio. Ahí él agarra varias botellas de líquido de más de dos litros y se va al baño a mezclar. Eso inmediatamente me llama la atención porque no estaban dadas las condiciones de higiene. Luego de esto, él me pide: 'Recuéstate ahora. Te voy a anestesiar un poco'. Yo ahí le digo: 'Doctor, se me olvidó que dejé el dinero en mi auto'. Esa era mi estrategia para escapar porque tampoco iba a dejar que me hiciera nada"", cerró.