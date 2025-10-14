A24.com

TENSIÓN

El gesto desafiante de la China Suárez tras la dura frase de Wanda Nara

Luego de que Wanda Nara lanzara una frase explosiva sobre la China Suárez, la actriz reaccionó con un posteo que muchos interpretaron como una respuesta directa.

14 oct 2025, 20:47
Después de que Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), lanzara una contundente frase que volvió a encender la polémica con la China Suárez: "No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él, y no tengan a su mamá”, la actriz compartió un gesto en redes que fue leído como una clara provocación.

A través de sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles publicó una imagen en blanco y negro de Mauro Icardi junto a Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña. En la foto, ambos observan una fogata, y la China acompañó el posteo con un emoji de corazón rojo, detalle que muchos interpretaron como una respuesta simbólica a las palabras de Wanda.

La publicación no solo generó repercusión por el contexto mediático, sino también por el momento personal que atraviesa la actriz. En las últimas semanas, se conoció que la China le habría pedido a Vicuña extender la estadía de sus hijos en Turquía. El acuerdo inicial contemplaba 30 días en Estambul y 10 en Argentina, pero el pedido de modificación habría generado tensión entre los ex.

Según trascendió, Magnolia y Amancio están escolarizados en Estambul, lo que complica la logística familiar. Aunque recientemente lograron una tregua para evitar nuevos escándalos, la relación sigue marcada por diferencias sobre la crianza y el tiempo compartido con los niños.

historia de la china, foto con icarid y amancio

¿Qué explicó Wanda Nara sobre la restitución internacional de sus hijas?

Durante su participación en Sería increíble, el ciclo de streaming que conduce Migue Granados en Olga, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras referirse a la posibilidad de que sus hijas se muden nuevamente a Turquía para convivir con Mauro Icardi. El futbolista reside actualmente en Estambul junto a la China Suárez, y sus palabras no solo tocaron aspectos legales, sino que también reavivaron viejas tensiones con la actriz.

La conversación tomó un giro más personal cuando le preguntaron si contemplaba que Francesca e Isabella pudieran volver a vivir con su papá. Fiel a su estilo frontal, Wanda no dudó en expresar su opinión y respondió sin rodeos: "La restitución, esa famosa de la que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá, pero conmigo", comenzó diciendo.

Lejos de esquivar el tema, la empresaria fue consultada sobre si consideraría mudarse nuevamente a Turquía. Su respuesta fue contundente y dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa para la exprotagonista de Casi Ángeles: "No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual (ahora), y no tengan a su mamá".

Con esa afirmación, Wanda dejó claro que no está dispuesta a permitir que sus hijas vivan lejos de ella, y reafirmó su postura respecto al escándalo que años atrás la enfrentó con La China. La mención explícita al pasado volvió a encender la polémica y dejó al descubierto una disputa que parecía haber quedado en el olvido.

