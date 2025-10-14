El gesto desafiante de la China Suárez tras la dura frase de Wanda Nara

historia de la china, foto con icarid y amancio

¿Qué explicó Wanda Nara sobre la restitución internacional de sus hijas?

Durante su participación en Sería increíble, el ciclo de streaming que conduce Migue Granados en Olga, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras referirse a la posibilidad de que sus hijas se muden nuevamente a Turquía para convivir con Mauro Icardi. El futbolista reside actualmente en Estambul junto a la China Suárez, y sus palabras no solo tocaron aspectos legales, sino que también reavivaron viejas tensiones con la actriz.

La conversación tomó un giro más personal cuando le preguntaron si contemplaba que Francesca e Isabella pudieran volver a vivir con su papá. Fiel a su estilo frontal, Wanda no dudó en expresar su opinión y respondió sin rodeos: "La restitución, esa famosa de la que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá, pero conmigo", comenzó diciendo.

Lejos de esquivar el tema, la empresaria fue consultada sobre si consideraría mudarse nuevamente a Turquía. Su respuesta fue contundente y dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa para la exprotagonista de Casi Ángeles: "No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual (ahora), y no tengan a su mamá".

Con esa afirmación, Wanda dejó claro que no está dispuesta a permitir que sus hijas vivan lejos de ella, y reafirmó su postura respecto al escándalo que años atrás la enfrentó con La China. La mención explícita al pasado volvió a encender la polémica y dejó al descubierto una disputa que parecía haber quedado en el olvido.