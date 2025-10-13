La radical decisión que tomaron la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos: "Hasta marzo..."

La prestigiosa diseñadora llevó adelante una celebración especial que reunió a destacadas personalidades del mundo del espectáculo, y la ausencia de la China Suárez no pasó desapercibida entre los invitados.

"Hubo un evento que la nombraron cuidadana ilustre por la moda a Natalia Antolín que es muy buena gente y es amiga de hace muchos años de la China y la bancó, la China no apareció en el evento", reveló Yanina Latorre en su programa Sálvese Quien Pueda (América TV), dejando entrever el malestar que generó la situación.

Por su parte, Flor de la V, desde su programa Los profesionales de siempre (El Nueve), no ocultó su indignación y fue contundente al cuestionar la actitud de la China, quien decidió no acompañar a su amiga en un momento tan significativo.

“Lo que ayer se sintió, y saquemos lo comercial… Acá hablamos de amistad, hablamos de cariño, de acompañar a una figura como Natalia… Estaba Eva de Dominici, Cristina Pérez, las modelos más importantes de la Argentina, influencers, Julia Calvo, Nicole Neumann y su hermana Gegé”, manifestó la presentadora, visiblemente molesta.

“Todas las mujeres que acompañaron en este evento lo hacían de corazón. No lo hacen por la marca, sino por gratitud. En este país es apoyar a la industria nacional y es apoyar a una amiga. Mucha gente decía que la verdad sorprendió la ausencia de la China”, agregó Flor, remarcando el valor simbólico de la presencia en ese tipo de encuentros.

Más adelante, en una entrevista con SQP, Flor de la V deslizó que la decisión de la China Suárez de no asistir podría estar relacionada con evitar un posible cruce con Anita Espasandín, actual pareja de Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio.

“Muchos la esperaban (a la China). No creo que tenga que ver con eso (la presencia de la novia de Vicuña) porque en otro evento estuvo invitada Zaira y Wanda, y si bien hubo un enojo en ese momento pero fue. Natalia Antolín es amiga y comadre, es madrina de una de sus hijas. Ella no lo dijo porque estaba muy contenta porque fue distinguida, pero sí muchos se preguntaban por qué no estaba. ¿Cómo no va a estar? Obvio tiene que estar”, concluyó.