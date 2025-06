El gesto inapropiado de Alfa con la hermana de Eugenia de Gran Hermano: "¡Que asco!".

“Ay Dios, que asco este viejo”, “¡Con la Titi no! Te ganaste mi odio", “Qué horror”, “¿Este tipo quién se cree que es?“, ”Y después dicen que no es verdad que acosa a mujeres", “Es un asqueroso”, “La gente que lo apoya no está bien de la cabeza”, “¿Qué le hace?“, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en X.

La ex novia de Alfa explotó indignada y reveló el problema sexual del ex Gran Hermano

La influencer Delfina Wagner disparó fuertes declaraciones contra su ex pareja, Walter Alfa Santiago. La joven explotó en un posteo en sus redes, donde acusó al ex de Gran Hermano de hostigarla y "bardear" a su familia.

“¿Te pensás que porque salís en la tele y porque fuimos pareja podes hostigarme de la nada y bardear a mi familia?", exclamó.

Delfina expuso un problema sexual del ex Gran Hermano. "No eras tan guapo en la cama cuando ni se te paraba la pij...", señaló y siguió: "Después te quejas de que te gorrié y te cambié por un morocho cumbiero, que sí se le para. ¡Soltá viejo cornudo!".

La joven le hizo un fuerte pedido a su ex. "Dejame ser feliz, que a vos no te debo nada", remarcó.

“Vivís en un dos ambientes prestado y te hacés el millonario para que tus amigos chetos te inviten a la mesa. Hasta tu propia familia te hace a un lado por forr y por gagá", cerró.