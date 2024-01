El gran gesto de Romina Urigh con Daniela Celis, a días del nacimiento de las gemelas

Por esa razón, su gran amiga Romina Uhrig se acercó a su casa para darle una mano y mimarla. La ex diputada sorprendió a Daniela Celis con un menú especial.

La ex figura del Bailando 2023 le preparó pollo al horno con papas y batatas, unas de las comidas que solía hacer dentro del reality. Romina le hizo suficiente cantidad para disfrutar juntas y otro tanto para guardar en la heladera.

La ex diputada también la ayudó a armar el bolso, que la morocha tiene que llevar a la clínica el día del parto. "¿Podrán tener una amiga así?", exclamó Daniela Celis en un posteo en sus historias de Instagram, donde se puede ver a Romina colaborando en su casa.

Daniela Celis reveló cuál fue su primer y máximo miedo al enterarse de su embarazo

Daniela Celis está a pocos días de dar a luz a las gemelas Laia y Aimé, fruto de su relación con Thiago Medina, amor que nació en la casa de Gran Hermano 2022 y continuó una vez finalizado el programa.

Mientras tiene fecha de cesárea programada para el 28 de este mes, Pestañela habló con revista Pronto y reveló cuál fue su primer y máximo miedo al enterarse de su embarazo en medio de su mejor momento laboral tras la explosión mediática en el reality de Telefe.

"Estaba en mi momento laboral más fuerte. En ese momento, hubo una especie de crisis y se me cruzaron miles de pensamientos porque no sabía qué iba a pasar. Pensaba que no me iban a llamar más de ningún lado", reconoció la morocha.

Y reconoció que por suerte sucedió todo lo contrario a lo negativo que pensó: "Lejos de eso, fue todo lo contrario. Explotó todo el doble y me empezaron a caer muchos trabajos. Me sorprendió un montón y me sigo sorprendiendo con todo esto".

"No termino de tener una propuesta que ya me cae otra. Estoy feliz y voy a cuidar mi lugar porque me costó muchísimo estar acá", comentó sorprendida ante las ofertas de trabajo constante que recibe.

"Vengo de la casa de Gran Hermano y pensé que iba a desaparecer cuando tuviera a mis hijas pero no, todo se potenció. Estoy luchando contra mi cabeza y mi corazón porque uno me dice “descansá” y el otro me dice “hacelo”. Es una lucha constante pero ahora ya estoy en casa tranquila, abocada a la panza y esperando el nacimiento de mis bebitas", finalizó reflexiva Daniela Celis.