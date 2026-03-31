El grave accidente de Adriana Aguirre en la calle: qué importante lesión sufrió

Tras el accidente, Adriana Aguirre fue atendida por personal médico de su prepaga y tras colocarle nuevamente el hombro en su lugar, se le indicó que utilice un cabestrillo durante unas semanas para la recuperación de los ligamentos dañados.

El periodista en su mensaje en la red social X sumó además una imagen del momento en que la actriz recibía la atención médica correspondiente.

Cabe recordar que en el verano del año 2021, Adriana Aguirre fue internada de urgencia en la Clínica Colón la ciudad de Mar del Plata tras sufrir una fuerte caída durante la obra de teatro que protagonizaba en la temporada.

adriana aguirre accidente en palermo

La historia de amor y los idas y vueltas de Adriana Aguirre y Ricardo García

Adriana Aguirre y Ricardo García tuvieron una relación amorosa muy intensa, llena de pasión, escándalos y varios idas y vueltas, que se extendió durante casi tres décadas.

Se conocieron en el mundo del espectáculo y construyeron una historia que mezcló casamiento, trabajo en común, separaciones, reconciliaciones y luego un divorcio definitivo.

Ricardo García se enamoró de Adriana desde que la vio en escena y la invitó a un café. Él recuerda que “se enamoró cuando la vio” y con el tiempo se hicieron pareja, se casaron y se volvieron una dupla muy visible en la televisión y el teatro, con microprogramas y espectáculos juntos.

Durante años vivieron como pareja estable, sumando viajes, proyectos y temporadas teatrales en Mar del Plata. En 2017 renovaron votos en una ceremonia íntima, lo que daba a entender que la relación seguía fuerte a pesar del tiempo.

A lo largo de la convivencia se habló de varios alejamientos y reconciliaciones, con declaraciones cruzadas, desencuentros y reaproximaciones públicas, hasta que el vínculo fue agotándose gradualmente.

En 2019 comenzaron a mostrarse separados, aunque el divorcio tardó en concretarse. Adriana contó que la relación se terminó cuando Ricardo conoció a otra mujer con la que “le decía todo lo que él quería escuchar”, y que ella sintió que el amor ya no existía.

En 2025 se confirmó que la pareja se separó definitivamente después de casi 30 años de relación, con desgaste, peleas por la división de bienes y una millonaria demanda expuesta en programas como Infama.

Pese al divorcio, ambos dicen que siguen siendo familia y que mantienen un vínculo cordial, sobre todo porque comparten trayectoria artística y proyectos en común.

En entrevistas recientes, Adriana Aguirre y Ricardo García coinciden en que hoy se llevan mejor que cuando estaban juntos y que, aunque ya no son pareja, siguen unidos por el cariño y la historia compartida.

"El amor no me frena, estoy conociendo gente de forma casual", reconoció la actriz en una reciente entrevista con Ángel de Brito en su ciclo por Bondi Live.