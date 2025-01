El grosero error de Jenifer que la deja al borde de la expulsión en Gran Hermano 2024.

El tiempo pasó y Jenifer se olvidó de la advertencia del conductor de Gran Hermano 2024.

En las últimas horas se conoció un video de una charla entre Jenifer y Santiago Algorta. En dicha conversación, la morocha le cuenta un dato clave de la eliminación de Luca Figurelli.

"Las que votan son las minas. Hay un voto paj... como se dice", le comentó al uruguayo. "Sí, pero se fue Luca...", le contestó el muchacho. "Sí, está bien, pero Luca se fue.... si hubiera estado Brian, se iba Brian", le explicó Jenifer.

Por esta charla, la morocha está en la cuerda floja y "El Big" está en condiciones de determinar su expulsión por la puerta giratoria.

Katia, la Tana quiere abandonar Gran Hermano 2024: "Voy a priorizar mi salud"

A menos de un mes en el juego, Katia La Tana Fenocchio no aguanta más y está pensando en abandonar la casa de Gran Hermano 2024.

La chica de La Matanza le contó a Sofía 'Sopa' Buscio que tiene problemas para ir al baño y para tener un buen descanso. Por eso, se siente incómoda y evalúa dejar el reality.

"Me cuesta ir al baño. Y es la segunda semana que me pasa", expresó, mientras su compañera intentaba calmarla. "Es normal... ya te va a pasar", le decía Sopa.

"Estábamos en la prueba del líder y me estaba durmiendo. Nunca me pasó en la vida. Recién estaba luchando contra el sueño. A la noche de me cuesta dormir un montón. Alguien hace algún ruido y me despierto", siguió La Tana.

Sin vueltas, la chica de La Matanza adelantó que podría dejar pronto la convivencia. "Si no me saca la gente antes, voy a ver si en un mes me acomodo y sino, voy a priorizar mi salud", advirtió.