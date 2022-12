Tamara Báez filtró un picante chat con L-Gante luego de haberle presentado a su hija a Wanda Nara

Es así que al percatarse Tamara de que su ex estaba presentando a Jamaica y Wanda, no dudó en mandarlo al frente desde sus redes sociales.

tamara báez historia 1.jpeg

“Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo jajaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí con otra. Te mando dos besitos, porque tres son mucha plata ”, escribió Báez desde sus historias de Instagram en una captura de su conversación vía chat con L-Gante.

Allí puede leerse un ida y vuelta entre ellos donde, después de que Tamara Baéz le pide que al cantante que no llame porque está "re en una", Elián Valenzuela pretende ir a verla y hasta se ofrece a llevar algo. Tras ello, la mamá de Jamaica fue por más pura ironía y con una imagen de su nueva casa con vista al jardín con pileta sentenció "Cómo les duele el rechazo a los hombres eh".

tamara baez historia 2.jpeg

Tamara Báez estrenó casa con una diminuta microbikini que generó suspiros

A comienzos de diciembre Tamara Báez, la ex de L-Gante, estrenó casa nueva después del escándalo por la vivienda anterior que compartió con el músico y aprovechó para mostrarle a sus seguidores un look que generó suspiros.

También, la joven, aprovechó para renovar su look dado que dejó el platinado que tenía y se cambió a un color bien pelirrojo y blanco.

Tamara Báez cambio de look.jpg

Asimismo, Tamara mostró los ambientes de su nueva casa, en una especie de tour desde las redes. La vivienda cuenta con un amplio jardín, pileta y ambientes bien luminosos y espaciosos.

Báez fue mostrando el martes los últimos detalles de la mudanza y se mostró orgullosa por este gran paso en una nueva etapa que comienza en su nueva casa.

"Es hoy", reflejó con una selfie sonriendo. Y agregó en otra historia: "Estoy muy feliz jajaja ¿Se me nota?". "No doy más", cerró con una postal del amplio living ya con las cosas acomodadas.

Una casa soñada que se hace realidad tras el final de relación con el popular artista.