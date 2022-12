Mauro Icardi, en llamas tras las fotos de Wanda Nara y L-Gante juntos

Embed

Este miércoles en Intrusos (América TV) revelaron que Mauro Icardi está sacado con esta situación. El jugador está en Buenos Aires y no está dispuesto a irse a Turquía sin la rubia.

"Wanda y Mauro ya no hablan. Por eso, él llama a Ana Rosenfeld para que intervenga", precisó Marcela Tauro en el programa de Flor de la V.

La panelista también indicó que habría un acuerdo entre la botinera y el futbolista, que explicaría las salidas con L-Gante. "Habría un pacto entre ellos. Ella le habría dicho 'dejame hacer lo que vos hiciste con la China y después vuelvo con vos a Estambul'", sentenció la periodista.

Wanda Nara y Mauro Icardi

El ¿extravagante? regalo que Wanda Nara le pidió imperiosamente a L-Gante

Cuando faltaban 2 días para que Wanda Nara celebrase los 36, la rubia, que pensaba festejarlo cerca de L-Gante, sorprendió a su "amigo" durante una entrevista que brindó a la señal Luzu. La rubia salió en vivo al aire y fue bastante cómplice con el creador de la cumbia 420.

Y pese a que muchos apostaban a una reconciliación con Mauro Icardi y a un distanciamiento con L-Gante, Wanda le hizo un pedido especial al cantante.

En esa entrevista, L-Gante se mostró un poco preocupado por el regalo que tendría que hacerle a la mujer que pretende enamorar.

"Ella misma me preguntó qué le iba a regalar, y le pregunté ‘¿qué te gusta?’, ‘no sé, algo que no me pueda comprar", contó Elián, a lo que Grego Rosello (conductor del programa) intervino y le explicó que “para mí tenés que generar un momento medio piola, que sea muy tuyo, que tenga que ver con tu esencia”.