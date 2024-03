El hermano mayor de Juan Castro confirmó cómo murió el conductor y si estaba solo en su departamento

Primero, destacó la valentía de su hermano en contar en público su orientación sexual, algo que en esa época no solía ocurrir: “Fue una decisión muy valiente, ya que fue la segunda persona exitosa que en un medio público asumió su orientación sexual, el primero fue (Fernando) Peña. Lo hizo en el programa de Nicolás Repetto, prime time”, dijo el productor de cine, que describió a su hermano como un “precursor en temas de libertades”.

“Él era el novio que toda abuela quería para su nieta. Y lo que pasó fue muy loco porque, después de que él sale del closet, las abuelas lo siguieron queriendo. Eso era esencialmente porque era un buen tipo, gran periodista y además un gran productor; era un gran formador de equipos. Se lo podés preguntar, todos los equipos que formó van a decírtelo”, agregó.

Y destacó que la familia lo apoyó siempre: “Estamos hablando de muchos años atrás, mucho tiempo atrás, cuando la gente era muy pacata. Sin embargo, conmigo y mi papá él podía hablar tranquilamente”.

El hermano del conductor recordó cómo se enteró de lo que había sucedido con Juan y reveló que él debía volver al lugar donde trataba su adicción a la cocaína y decidió irse a la casa.

“Me llamó un familiar y me dijo que Juan estaba en el Hospital Fernández, luego vinieron dos días terribles para todos. Después lo que hicimos fue avanzar en defender la memoria y el recuerdo de Juan”, explicó.

Y amplió: “Tenía una adicción a la cocaína de la cual venía batallando desde hace años. En ese momento estaba atravesando una internación, él salió de la internación para hacer una promo del programa ‘Kaos’ y en vez de volver a la internación, vuelve a su casa”.

Sobre ese fatal desenlace, Hugo Castro Fau remarcó que su hermano se encontraba solo en su departamento: “Tal vez cuando llegó haya consumido, corrieron cien mil rumores sobre que pasó cuando Juan llegó a la casa, yo te confirmo que él estaba absolutamente solo”.

“Los sectores ultraconservadores, que no se bancaban que fuera bonito, exitoso, gay y famoso, son los mismos que empezaron a elaborar teorías rocambolescas alrededor de la muerte de Juan. Seguramente salió al balcón, sin darse cuenta de que había un balcón y se cayó”, cerró sobre las versiones que corrieron sobre la trágica muerte del periodista.

juan castro hermano mayor.jpg

La trágica muerte de Juan Castro

La muerte de Juan Castro sacudió a todo el ambiente artístico y periodístico. El periodista y conductor falleció el 5 de marzo de 2004 tras varios días en terapia intensiva luego de caer desde el balcón del departamento que habitaba en el barrio de Palermo.

El periodista que se distinguió por su talento, trasgresión y autenticidad tenía apenas 33 años y se encontraba en el mejor momento de su carrera con gran destaque en televisión con su programa Kaos en la ciudad.

Juan Castro nació un 13 de enero de 1971 en Parque Patricios, CABA. Con su estilo directo de comunicar, el periodista se ganó desde muy joven un espacio en los medios.

Castro habló de su sexualidad con mucha entereza de manera pública, lo que en ese momento no se daba muchas veces y se mantenía en privado: "Viví durante muchos años rápido mi vida. Ahora estoy en un parate de trabajo y creo que no lo tenía pensado declararlo en esa revista, El Planeta Urbano, que me gustan los hombres".

Y remarcó: "Llegué a un momento de maduración en el cual no tenía que ser un secreto ni yo sentía que fuera algo que estaba mal en mí lo que hacía entre cuatro paredes de mi dormitorio y por que también se me cantó decirlo. Lo que generó en los otros es un tema de los otros. Lo que más me gustó fue que esta semana mi viejo me llamó y me dijo: vos sos un valiente".