Juan Castro, a 18 años de la trágica muerte

Juan Castro nació un 13 de enero de 1971 en Parque Patricios, CABA, y tiene un hermano, Mariano. Con su estilo directo de comunicar, el periodista se ganó desde muy joven un espacio en los medios.

Castro habló de su sexualidad con mucha entereza de manera pública, lo que en ese momento no se daba muchas veces y se mantenía en privado: "Viví durante muchos años rápido mi vida. Ahora estoy en un parate de trabajo y creo que no lo tenía pensado declararlo en esa revista, El Planeta Urbano, que me gustan los hombres".

Y remarcó: "Llegué a un momento de maduración en el cual no tenía que ser un secreto ni yo sentía que fuera algo que estaba mal en mí lo que hacía entre cuatro paredes de mi dormitorio y por que también se me cantó decirlo. Lo que generó en los otros es un tema de los otros. Lo que más me gustó fue que esta semana mi viejo me llamó y me dijo: vos sos un valiente".

Video: A24.

Carla Czudnowsky se quebró al recordar a Juan Castro

Carla Czudnowsky se emocionó hasta las lágrimas al hablar de Juan Castro, quien fue su compañero de trabajo y amigo en el ciclo "Kaos en la ciudad". El conductor, en pleno ascenso en su carrera, falleció a los 33 años en marzo de 2004 tras caer del balcón de su departamento.

"Con él hicimos Kaos y fue la persona que me enseñó el oficio. Se sentó con un cuaderno y me escribió en un papel como se hacía un informe periodístico", destacó Carla emocionada en charla con Tomás Dente en "Vino para vos", Kzo.

Y agregó: "Me enseñó cómo se hace una entrevista mano a mano. Con mi marido nos conocimos hace 21 años laburando con Juan, es una parte de mi vida cotidiana. Siempre se cruza, siempre aparece".

"A su hermano (Mariano) lo amo profundamente, sé muchas cosas de él y él sabe muchas cosas mías, es como la prolongación de Juan", indicó entre lágrimas.