El hijo de Flor Peña contó a qué famosa no invitaría a su fiesta de 15

Juan Otero

"¿A qué amigo famoso de tus padres no invitarías?", consultó la conductora Pía Shaw. “Voy a decir uno que amo pero siento que me robaría el show y es Dan Breitman. Habría que chequear eso antes de invitarlo”, analizó Juan en un primer momento.

Sin embargo, no todo terminó ahí. La conductora decidió indagar en la cuestión y redobló apuesta preguntando que nombre diría en caso de de una mujer. “Un montón, no sé... No es amiga pero Marina Calabró, que ahora salió a hablar”.

¡Marina Calabró, polémico..!, cerró Pía.

El hijo de Flor Peña enfrentó las críticas y reveló detalles de su mega fiesta de 15

El 26 de septiembre, Juan, el hijo de Florencia Peña y el músico Mariano Otero, cumple 15 años. Para conmemorar su aniversario, el joven está organizando una mega fiesta, que tendrá muchas sorpresas.

Este miércoles, el muchacho estuvo en el living de A la Barbarossa y contó detalles de la celebración. "La está organizando Claudia Villafañe, que fue la wedding planner del casamiento de mi mamá", señaló.

“Quiero una alfombra de color verde porque es mi color favorito. Mi outfit también va a ser verde y voy a intentar que la mayoría de las cosas sean verdes”, añadió sobre la temática de la fiesta.

Juan enfrentó las críticas que recibió por celebrar sus 15. Al respecto, el joven dejó en claro que nunca se preocupó por el qué dirán: “Realmente yo me quería ir de viaje y mi mamá me presentó esta idea. Me dijo ‘Tenés que hacer fiesta de 15′”.

El hijo de la jurado de Got Talent Argentina reveló que la idea le encantó desde el primer minuto. "Y yo dije ‘wow, es buena, me copa’. Fue su base y yo la construí, en grande. Yo quería recorrer Europa, seguramente con ella, pero viajar”, remarcó.