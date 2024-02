El histeriqueo entre Nacho Castañares y Nati Jota tras el video comprometedor: "Tengo ganas de..."

Más adelante, la conductora del programa de Olga dio detalles de cómo fue su encuentro en el boliche en Socios del Espectáculo (El Trece): "Nos encontramos en un bar y fuimos con unos amigos en grupo a un boliche. La pasamos re bien, él es un copado. Uno no puede hacer futurología".

Castañares, en tanto, remarcó -en una nota con el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich- que le gustaría tener una cita con la rubia: "No pasa nada, nos llevamos bien, somos amigos. La invitaría a salir, a comer algo. Vamos a ver que pasa, es muy linda".

La reacción de Nati Jota tras haberse mostrado muy acaramelada con Nacho Castañares

La ex Gran Hermano 2023, Denisse González, compartió un video en sus historias en Instagram, donde se la ve junto a otros ex participantes del reality de Telefe, Nacho Castañares y Alexis Quiroga.

En la publicación, a ella se la observa cariñosa junto al Conejo, mientras que Nacho aparecer muy cerquita de la influencer. De hecho, en un momento, la conductora de Olga se le acerca y le dice algo al oído.

Una captura de ese video, en la cual están Nacho y Nati acaramelados, no tardó en hacerse viral. Enseguida surgieron rumores de amorío entre el ex Gran Hermano y la periodista.

Al aire en Olga, la influencer desmintió un vínculo amoroso con el ex integrante del reality de Telefe: "Pasa mucho en los boliches, que como la música está muy fuerte, uno le habla en el oído a la gente".

Nati remarcó que tiene la mejor con Nacho, pero no hay romance entre ellos. "Le estoy hablando en el oído, no en el cuello. Estaba medio tambaleada, pero le quería hablar al oído. Fue sin querer... uno habla así en el boliche. No me acuerdo qué le dije, pero es un divino, él es muy copado", remató.