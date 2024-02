El histórico locutor de Duro de Domar habló de las picantes denuncias contra Roberto Pettinato

"No fui novia de Roberto, yo fui acosada. Él se metía en mi camarín y me ponía la mano en la..., como si fuera una violación. Obviamente se escuchaban ruidos en el camarín, las maquilladoras estaban al lado y decían ‘ay, tienen un romance’, pero no porque yo estaba siendo acosada. Yo no podía hacer nada porque en esa época…", dijo Fernanda.

Por su parte, y ante estas fuertes declaraciones, los integrantes de Socios del espectáculo (El Trece) aprovecharon para charlar con Fabián Cerfoglio, su locutor, quien fue parte de Duro de Domar al mismo tiempo que Iglesias y Pettinato.

"Yo la verdad es que no tengo nada que decir de Roberto, él fue muy generoso conmigo. Era un juego, me llamó la atención la denuncia de algunas compañeras", declaró sobre la expriencia que él vivió.

"¿Fuiste testigo de algunas de estas situaciones?", le preguntó Rodrigo Lussich. "Algunas cosas sí vi y después me llamó la atención que salgan al aire y digan ser abusadas. Era un juego que se prestaba entre ellos en aquella época", indicó el locutor.

"Bueno, pero eso era en el aire, ¿fuera del aire era algo que seguía en el camarín?", quiso saber el conductor. "No, eso no. O al menos yo no me enteré de nada", finalizó Cerfoglio.