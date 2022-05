El hotel de los famosos: Sabrina Carballo contó qué le dijo el Chanchi Estévez sobre el dinero y que la marcó

En una de las habituales charlas con José María Muscari, el director teatral empezó a indagar entre todos los participantes sobre su relación con la plata y ahí la actriz recordó una charla que tuvo con quien era su pareja por entonces.

“Cuando yo era más chica, como que le tenía mucho respeto al dinero, porque conocí gente con mucho dinero que era pobre, que estaban solos. Y Maxi… Ay, ahora voy a llorar de nuevo hablando de él”, arrancó con la voz quebrada Sabrina Carballo.

Y ahí admitió: “Él una vez me dijo algo que me quedó grabado, me dijo ‘la plata no te hace malo, la plata te delata’. Y él siempre me decía ‘no le tengas miedo al dinero porque si no nunca vas a tener nada’”.

“Y me quedó, mirá que no tengo memoria eh, pero esa frase me quedó y para mí es así. Porque viste que hay gente que tiene plata y no tiene nada”, profundizó la actriz.

Y reconoció sobre su ex: “Él (Chanchi) de verdad es una persona muy generosa, demasiado para mi gusto”.

La escandalosa nueva pelea de Sabrina Carballo y el Chanchi Estévez

Sabrina Carballo y Chanchi Estévez, ex pareja en la vida real, se cruzaron mal en El hotel de los famosos en medio de las constantes idas y vueltas en la relación que mantienen dentro del reality.

En esta oportunidad, la pelea se dio en medio de la charla de equipo mientras intentaban definir su estrategia de cara a la próxima eliminación que se definirá entre Majo Martino y Locho Loccisano en el juego de la H.

Así, después de que Lissa Vera lograse ganar el desafío del laberinto, el staff se sentó a intercambiar ideas para ponerse de acuerdo en el nombre a apuntar a la hora de decir quién quieren que se vaya de la competencia.

“Háganme caso, digan que quieren que se vaya Majo así le cortan la estrategia a Locho”, expuso Carballo despertando cierta molestia en su ex novio que replicó altivo “Decime tu idea, no lo que él quiere”.

Pero Sabrina continuó explicando su teoría: “Él quiere que todos digan que queremos que se vaya. Si se queda va a seguir jugando el papel de víctima. Y si se va, podrá decir que todos estábamos en contra de él y que le iba a ser imposible ganar”.

Fue en ese momento cuando, aunque sin éxito, Lissa intentó mediar entre la ex pareja para que la discusión no pasase a mayores. Pero Chanchi arremetió: “Es muy fácil decir 'después lo sacamos con los juegos'. ¿Sabés qué? No es fácil”.

Pero la actriz levantó presión y disparó, ya enojada, "Callate un poco, dejame hablar, no seas maleducado". Y el intercambio de palabras con su ex levantó temperatura ante su pregunta: “¿A vos te parece que yo soy un maleducado?”, a lo cual ella le gritó: “Sí, no me estás dejando hablar, Maximiliano. Dejame que te explique lo que te quise decir, flaco. ¿Me estás cargando?”.