El hotel de los famosos: tenso cara a cara entre Majo Martino y Sabrina Carballo

"Bueno… Les cuento que hoy hoy a estar en El debate del hotel. Casi que antes de llegar al canal me vuelvo a mi casa porque mientras llegaba me enteré quienes estaban… Directamente no tenia ganas! Al final fui! No iba a dejar mi sillón vacío. Pero fui con la peor de las ondas!", explicó Majo Martino.

"Siempre sentí como una resistencia de parte de ella", sentenció Majo directamente al referirse a Sabrina. Ahí la actriz comenzó a explicar: "Cuando vos fuiste al repechaje....". Y Martino la interrumpió: "Ahí me contaron que vos dijiste: a la de rojo la odio".

"Esto parece de cuarto grado. Majo, yo nunca tuve ningún problema con vos, es una locura", lanzó Sabrina Carballo con la presencia del Chanchi Estévez al lado.

Martino dejó en claro que le molestaron algunas actitudes de la actriz que observó desde afuera cuando ella se fue del reality.

Majo Martino vivió un episodio violento en un móvil con LAM

Majo Martino vivió un momento de tensión al aire mientras estaba en un móvil con LAM, América Tv. La ex figura de El hotel de los famosos dialogaba con Ángel de Brito cuando se percató que dos sujetos estaban peleando a pocos metros de ella.

Majo se asustó y relató lo que estaba ocurriendo. "¡Me dieron palpitaciones! ¡Vámonos!", exclamó la panelista. Finalmente, esas personas se retiraron del lugar y ella continuó conversando con el ciclo de América Tv.