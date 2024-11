El impactante dato que recibió Carmen Barbieri en vivo sobre la muerte de su padre: "Lo mataron"

"Esa es mi mamá, Anita. Ella siempre quiso hablar. Ahora también, me muero", señaló Carmen Barbieri. "Recién la nombraste, y me dice ‘sí, soy tu mamá’. ‘Hija, te voy a decir una cosa, yo tenía tantas ganas de abrazarte, pero sabés qué, llevo tu imagen, tu luz, tu amor, tu compañerismo, siempre me acompañás en todo momento. Lo más importante es que dejás todo por mí siempre. Estoy acá para darte un abrazo y decirte lo mucho que te amo'", afirmó la médium.

"Le está diciendo ‘esperá, esperá, a un señor muy elegante’. Es un señor muy elegante que dice que cuides ese anillo, dice que este anillo lo tenés que cuidar muchísimo, que era el anillo de tu abuelo. ‘Hija, hice todo el esfuerzo posible para poder aguantar un poco más’. Vos sentiste que tu mamá se desprendió, dice que lo más doloroso es que vos querías estar con ella y no pudiste", indicó ante la atenta mirada de todos.

Carmen Barbieri

Pero minutos más tarde, llegó el momento más fuerte y doloroso, cuando se posicionó como el padre de Carmen Barbieri, asegurando que su muerte fue diferente a como lo contaron en su momento. "A mí me asfixiaron, a vos te dijeron que fue un ataque al corazón, pero no. Cuando ya no podía respirar… me asfixiaban, me soltaban. Cuando vieron que yo estaba rojo, dijeron ‘listo, ya está’. Ahí me caí'", apuntó.

Y Carmen tomó la palabra. "Mi mamá lo decía siempre. ‘tu mamá no murió de un ataque al corazón, a tu papá lo mataron’. Nunca se lo conté a nadie. Mi mamá entró en un shock, estuvo un mes muy mal con la muerte de mi papá que murió en Puerto Rico a los 60 años. Dijeron que se murió de un infarto masivo", cerró.

Cabe recordar que el célebre humorista y actor argentino Alfredo Barbieri fue encontrado sin vida en Puerto Rico el 6 de julio de 1985.

Carmen Barbieri y Alberto Martín confesaron qué hicieron en su primera cita formal

Desde hace tiempo que Carmen Barbieri y Alberto Martín tienen muy buena química al aire. En Mañanísima, la conductora siempre tiene demostraciones de afecto hacia su compañero.

Lo cierto es que la figura de El Trece y el famoso actor decidieron agendar una primera cita formal. El fin de semana fueron al teatro a ver Felicidades, la obra de Adrián Suar y Griselda Siciliani en el teatro El nacional.

En el ciclo matutino pasaron imágenes de la salida que compartieron Carmen y Alberto. La conductora contó que el actor fue un verdadero caballero, se divirtieron viendo el espectáculo y pasaron una gran noche.

Los panelistas del programa querían saber detalles del encuentro, pero la ex vedette aclaró: "Hicimos muchas cosas, pero él no quiere que cuente lo que pasó ”. En la cocina, el galán le hizo señas a la rubia para que reserve qué ocurrió después de ir al teatro.

“No pasó nada raro, todo fue bueno”, remarcó Carmen, con una gran sonrisa tras una romántica cita con el actor.