Jorge Rial incineró a Horacio Cabak con el peor detalle de una infidelidad: "Estaba en un hospital con..."

jorge rial mensaje contra horacio cabak por bloquearlo en x

Con ese mensaje Rial recordó cuando Cabak estuvo envuelto en un gran escándalo mediático en 2021 con su pareja por supuestas infidelidades y pudieron superar con el tiempo esa profunda crisis.

Horacio Cabak no se quedó callado y contestó desde su cuenta en la red social sin mención a un nombre en particular pero que tendría un claro destinatario: "Al pelotu... ni respuesta", comentó el conductor de La Nación+ junto a una imagen de un barrio inundado y una mano con dos dedos levantados en forma de v que simboliza al peronismo.

Habrá que esperar para saber si todo termina ahí o habrá un nuevo round a la vista de todos entre los dos conductores.

horacio cabak picante respuesta a jorge rial

La chicana al límite de Jorge Rial a Luis Ventura con su nieto Amadeo

Jorge Rial no fue a recibir el Martín Fierro de Cable por su programa Argenzuela (C5N) como había dejado picando en la previa que podía asistir a la gala y esto profundizó la guerra con Luis Ventura.

El presidente de Aptra y ex amigo de Rial no dudó en salir a responderle fuerte, desatándose así un nuevo ida y vuelta mediático entre ellos que pareciera no tener fin.

En medio de las ironías por los Martín Fierro de Cable, Jorge Rial sumó un nuevo pase de facturas a Ventura y hasta terminó involucrando a Amadeo, el menor de sus nietos.

Al día siguiente de la entrega del galardón, el periodista abrió el programa con un largo descargo argumentando su ausencia en la ceremonia y celebró el premio obtenido, así como también mantuvo sus históricas denuncias contra Aptra.

Más allá de sus palabras, Jorge Rial subió aún más la apuesta con una suerte de chicana destinada a quien durante décadas fue su amigo, compadre y socio periodístico desde sus historias de Instagram.

El conductor de Argenzuela compartió una foto de su nieto Amadeo, uno de los hijos de Morena Rial, con el Martín Fierro en la mano, en la que además describió picante: "Hasta mi nieto lo disfruta. Sácala del medio", tiró el periodista en clara referencia a su pelea con Luis.