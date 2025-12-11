Homero Pettinato tiró más leña al fuego en la polémica por la votación de los Martín Fierro de Streaming: "Si..."

La discusión en torno al sistema de votación pago para elegir a la Mejor comunidad en los Martín Fierro de Streaming sigue generando polémica. Este jueves Homero Pettinato se refirió al tema en Intrusos (América TV) y dejó en claro su postura.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En Intrusos, Homero Pettinato se refirió a la polémica por el sistema de votación pago en los Martín Fierro de Streaming.
La discusión en torno al sistema de votación pago para elegir a la Mejor comunidad en los Martín Fierro de Streaming sigue generando polémica. Este jueves Homero Pettinato se refirió al tema en Intrusos (América TV) y dejó en claro su postura.
"Nadie dijo que hay que votar para demostrar cariño. Si quieren ganar al Martín Fierro, voten, qué sé yo. Es por un galardón, no es por la cantidad de cariño que tiene. Cariño, lo tenemos todos. Luzu tiene muchísimo cariño, tiene una comunidad de la con... de la lora", remarcó el ex de Sofía Gonet.
Consultado sobre si considera válido este mecanismo, Pettinato respondió sin vueltas: "Sí, lo veo válido. Yo no te gasto un mango votando nada. Pero lo veo re válido, obvio. Sucede en casi todos los awards internacionales, el público está eligiendo a través de mensajes. Así que no es algo que inventamos nosotros, es algo que viene en todos los awards internacionales y es traerlo para acá".
Nico Occhiato, fundador de Luzu TV, ya había marcado su posición días atrás en redes sociales. Allí fue contundente: "Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos".
En MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió uno de esos instantes que generan carcajadas en todo el estudio. Wanda Nara, fiel a su estilo directo y chispeante, aprovechó la aparición de Sofía Gonet —más conocida como La Reini— para indagar sobre su vínculo con su ex, Homero Pettinato.
La situación arrancó cuando la concursante presentó su preparación y Wanda, sin rodeos, disparó: "Lo que me interesa, Reini, saber es si volviste o no con tu ex". Sofía contestó con seguridad: "No, no volví. No quiero volver tampoco, eh. No, no volvimos".
La conductora redobló la apuesta: "Pero se ven". A lo que La Reini aclaró: "No, no, no. Somos amigos, nos llevamos bien". Wanda sumó: "Ah, se encuentran, pero...". Y Sofía amplió: "No, hablamos ahí, buena onda, nos reímos de algunas cosas, seguimos bloqueados. Un día nos odiamos, al otro nos amamos".
Con curiosidad, Wanda lanzó otra pregunta: "¿Cómo hablan si están bloqueados?". Sofía explicó: "De Instagram bloqueados, de WhatsApp hablamos". La empresaria quiso saber más: "¿En qué cambia?". Y la influencer detalló: "De Instagram no, porque él no él no quiere ver mis posteos. Viste que yo hago posteos un poco... a veces arriba de unos brasileros y esas cosas".
"Ah, le duele", comentó Wanda. Sofía reafirmó: "No, él no ve nada mío. No le gusta ver cosas mías". Wanda insistió: "¿No nos ve?". "No", aseguró Sofía.
En ese instante, Wanda sorprendió con: "Yo lo voy a invitar al programa". Pero Sofía fue contundente: "No creo que venga porque no te quiere mucho". La rubia reaccionó incrédula: "¿Cómo? Entonces es un falso". La Reini retrucó: "No, si vos fuiste al programa y le dijiste cualquier barbaridad". Wanda se defendió: "Yo lo traté piojoso porque vos me dijiste eso". Y uno de los chefs remató con gracia: "Pulgoso, pulgoso".