L-Gante reveló el insólito y polémico regalo que le pidió su hija Jamaica a Papá Noel

Al contar eso, Pampito le consultó de manera directa si tiene intenciones de agrandar la familia: "¿Por qué una cucheta? ¿Tenés ganas de un segundo hijo?".

Y el artista contestó firme: "Por ahora no, estamos bien. Pará que me ordene un poco más mi lyfe y estamos". Ahí el conductor quiso saber qué regalo quiere la pequeña Jamaica, de 4 años, de Papá Noel para el arbolito de Navidad y L-Gante reveló el particular pedido que hizo su hija: “Me dijo que quiere un capibara. Pero bueno, vamos a hacer lo posible”, comentó entre risas.

Un capibara (o carpincho) se trata de un mamífero semiacuático originario de Sudamérica, conocido por su apariencia tranquila y su naturaleza social, que vive en grupos cerca de cuerpos de agua y se alimenta principalmente de hierbas, ganándose popularidad viral por su temperamento pacífico y su habilidad para convivir con otras especies.

¿Qué hará Papá Noel?

l-gante jamaica 2

El sorprendente gesto que tuvo L-Gante con Wanda Nara por su cumpleños

Luego de varias idas y vueltas, finalmente Wanda Nara y L-Gante se distanciaron de manera definitiva a mediados de este año y cada uno siguió con su vida por diferentes caminos. Incluso en la actualidad la ex de Mauro Icardi está de novia con Martín Migueles.

El cantante contó en una entrevista con Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece) que ya no hablan todos los días como antes, pero que cada tanto retoman el contacto, y por eso la saludó para su cumpleaños número 39 el 10 de diciembre.

"Mi amor por Wanda fue verdadero. Al menos yo siempre lo sentí así. Nos distanciamos por algunas diferencias, fue una decisión sana",explicó el artista al recordar la historia de amor que lo unió con la conductora.

En ese contexto, Elian Valenzuela reconoció que la tremenda exposición mediática que rodea a diario a la mediática terminó afectando la relación.

"Convivir todos los días con un rumor o con un problema nuevo... Yo buscaba la paz y no era por ahí. Yo necesitaba un cambio y había muchas cosas con el ex que yo prefería ni opinar", expresó al justificar el distanciamiento.

"No volvería con ella pero la aprecio", afirmó L-Gante dejando en claro que no se daría una nueva reconciliación entre los dos.