Se conoció quién reemplazará a María Belén Ludueña en El Trece

Más tarde, desde la cuenta de El ejército de LAM precisaron el nombre de la figura que reemplazará a María Belén. "Confirma Angel en Bondi que Jime Monteverde desembarca en el 13 @AngeldebritoOk", añadieron.

angel de brito

¿Por qué levantan el programa de María Belén Ludueña?

En las últimas horas trascendió que Belén Ludueña no continuará con Tarde o Temprano (El Trece), su programa en la pantalla del canal.

¿El motivo de su decisión? La conductora quiere abocarse de lleno a la maternidad, un deseo que se hizo realidad este año junto a su pareja, Jorge Macri.

La noticia la dieron a conocer en Puro Show (El Trece). "Último momento. Esto acaba de ocurrir. Tiene que ver con Belén Ludueña. Pidió ella una reunión con las autoridades del canal y, finalmente, después de muchas charlas, decidió que a fin de año termina su programa", contó Pampito.

"Llegaron a un acuerdo con las autoridades del canal. Ella estaba pendiente de no dejar en banda a su equipo. Tiene muy buena onda con toda la gente con la que labura. El programa termina en diciembre. A lo mejor se puede extender hasta enero, pero Belén decidió dar un paso al costado y dejar la conducción de Tarde o Temprano. Se va para dedicarse de lleno a su embarazo", detalló el periodista.

De todos modos, Belén sigue en conversaciones con las autoridades del canal de Constitución. "Va a charlar con la gente del canal para analizar otros proyectos, pero ahora quiere disfrutar de lo que está viviendo a nivel personal", concluyó.