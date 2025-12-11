A24.com

Se conoció quién reemplazará a María Belén Ludueña en El Trece

Ángel de Brito dio a conocer qué famosa fue convocada para ocupar el horario que dejará libre María Belén Ludueña tras confirmarse su salida de Tarde o Temprano.

11 dic 2025, 18:02
Este jueves se conoció que María Belén Ludueña dejará la conducción de su programa, Tarde o Temprano, que se emite en las tardes de El Trece.

El motivo de su decisión tiene que ver con que quiere dedicarse de lleno a la maternidad. "Tuvo una reunión con las autoridades del canal y les comunicó su decisión", contaron en Puro Show (El Trece).

En su cuenta de X (ex Twitter), Ángel de Brito anunció que en el canal había preocupación por los números del ciclo y que eso también percipitó el fin del formato.

"El Trece levanta el programa Tarde o Temprano, por baja audiencia. Termina a fin de mes. Será reemplazado por un programa de COCINA", contó el periodista.

Más tarde, desde la cuenta de El ejército de LAM precisaron el nombre de la figura que reemplazará a María Belén. "Confirma Angel en Bondi que Jime Monteverde desembarca en el 13 @AngeldebritoOk", añadieron.

angel de brito

¿Por qué levantan el programa de María Belén Ludueña?

En las últimas horas trascendió que Belén Ludueña no continuará con Tarde o Temprano (El Trece), su programa en la pantalla del canal.

¿El motivo de su decisión? La conductora quiere abocarse de lleno a la maternidad, un deseo que se hizo realidad este año junto a su pareja, Jorge Macri.

La noticia la dieron a conocer en Puro Show (El Trece). "Último momento. Esto acaba de ocurrir. Tiene que ver con Belén Ludueña. Pidió ella una reunión con las autoridades del canal y, finalmente, después de muchas charlas, decidió que a fin de año termina su programa", contó Pampito.

"Llegaron a un acuerdo con las autoridades del canal. Ella estaba pendiente de no dejar en banda a su equipo. Tiene muy buena onda con toda la gente con la que labura. El programa termina en diciembre. A lo mejor se puede extender hasta enero, pero Belén decidió dar un paso al costado y dejar la conducción de Tarde o Temprano. Se va para dedicarse de lleno a su embarazo", detalló el periodista.

De todos modos, Belén sigue en conversaciones con las autoridades del canal de Constitución. "Va a charlar con la gente del canal para analizar otros proyectos, pero ahora quiere disfrutar de lo que está viviendo a nivel personal", concluyó.

