¡Pegó el portazo! La renuncia que tomó a todos por sorpresa en Olga

En Ángel Responde, su programa en Bondi Live, Ángel de Brito confirmó la salida de una importante figura del canal de streaming de Migue Granados.

10 dic 2025, 19:36
La salida de Fer Dente de Olga quedó confirmada luego de que Ángel de Brito revelara en Ángel Responde —su ciclo en Bondi Live— que el conductor decidió dar un paso al costado del streaming.

La noticia sorprendió a la audiencia del programa, ya que Dente se había convertido en una de las figuras más sólidas del canal en el último año.

Según explicó De Brito, la decisión está directamente vinculada a la intensa agenda teatral que enfrenta el artista. En su programa, el conductor contó: Fer me dijo que va a dejar Olga porque tiene muchos compromisos en el teatro. Está todo bien con Olga, pero estrena Company y Hairspray, donde va a estar Damián Betular y él es director, bajo producción de Olga”.

De esta manera, dejó en claro que no existe un conflicto interno ni desacuerdos con las autoridades de ese medio. El propio Ángel también detalló el factor determinante que terminó inclinando la balanza: “No tiene ningún problema con Olga, el tema es que no resiste el horario de las 6 de la mañana”.

Mientras se prepara para encarar dos estrenos de alto perfil y asumir nuevas responsabilidades artísticas, Fer Dente optó por despedirse del streaming matutino. Su salida marca el cierre de una etapa y abre una nueva etapa centrada de lleno en su carrera teatral, un ámbito donde sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas del momento.

¿Laurita Fernández y Fer Dente, elegidos para conducir La Peña de Morfi?

Ángel de Brito también aprovechó el espacio para aclarar un fuerte rumor que circuló en las últimas horas y que vinculaba a Fer Dente y Laurita Fernández con una posible incorporación a La Peña de Morfi como nuevos conductores.

Según explicó, la versión comenzó a tomar fuerza en redes y algunos portales, pero no tenía sustento real. El periodista fue directo al desmentirlo y explicó que esa información no provenía del canal ni de los protagonistas.

Con firmeza, De Brito aseguró que la versión no era cierta: Es algo falso... creo que es un invento de la representante de ambos. Le pregunté a Fer y me dijo: ‘nada que ver, no me llamó nadie’”.

De esta manera, el conductor de LAM dejó en claro que ni Dente ni Fernández fueron convocados por Telefe y que, por ahora, no existe ningún movimiento oficial respecto a cambios en la conducción del ciclo dominical.

     

 

