¡Pegó el portazo! La renuncia que tomó a todos por sorpresa en Olga

Mientras se prepara para encarar dos estrenos de alto perfil y asumir nuevas responsabilidades artísticas, Fer Dente optó por despedirse del streaming matutino. Su salida marca el cierre de una etapa y abre una nueva etapa centrada de lleno en su carrera teatral, un ámbito donde sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas del momento.

¿Laurita Fernández y Fer Dente, elegidos para conducir La Peña de Morfi?

Ángel de Brito también aprovechó el espacio para aclarar un fuerte rumor que circuló en las últimas horas y que vinculaba a Fer Dente y Laurita Fernández con una posible incorporación a La Peña de Morfi como nuevos conductores.

Según explicó, la versión comenzó a tomar fuerza en redes y algunos portales, pero no tenía sustento real. El periodista fue directo al desmentirlo y explicó que esa información no provenía del canal ni de los protagonistas.

Con firmeza, De Brito aseguró que la versión no era cierta: “Es algo falso... creo que es un invento de la representante de ambos. Le pregunté a Fer y me dijo: ‘nada que ver, no me llamó nadie’”.

De esta manera, el conductor de LAM dejó en claro que ni Dente ni Fernández fueron convocados por Telefe y que, por ahora, no existe ningún movimiento oficial respecto a cambios en la conducción del ciclo dominical.