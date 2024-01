La sorpresa que se llevó Juana Repetto cuando fue a comer a un parador de la costa y le cobraron el hielo

“Más allá de que el parador es re lindo y los chicos tienen un lugar para jugar y demás, nosotras nos trajimos el agua y le pedimos al chico que trabaja en los servicios de las carpas una frapera con hielo porque nuestras bebidas estaban calientes. Nos dijo que no podía, pero que nos traía un vaso. Nos duró nada, entonces cuando volvió le pedí otro vaso y así desde las 11 hasta las 20", detalló.

Embed

Acto seguido, cuando se estaban por ir de la playa y pidieron la cuenta, las chicas se llevaron una sorpresa. “Había 1000 pesos en vasos de hielo. Cobraban un vaso con un hielo y medio a 200 pesos. Todo bien, te lo pago. De hecho le ofrecimos pagarle la frapera, pero quiero saber qué opinan”, les preguntó Juana a sus seguidores.

Además, la actriz agregó que le cobraron el hielo de la bebida que compraron en el parador. “Nosotras decimos si vos te pedís un daikiri frozen, que se hace con hielo, te ponen el precio del trago y no te lo están cobrando. Entonces, si vos te comprás una gaseosa y está natural o te gusta con hielo... En mi caso siempre tomo gaseosa con hielo y nunca me lo cobraron, por eso me extraña”, cerró asombrada.

Juana Repetto_historia.jpg

Juana Repetto_historia 2.jpg

Juana Repetto se hartó y explotó con una seguidora que la criticó como mamá: "¿Habrá algo que no le moleste?"

Juana Repetto suele compartir en Instagram algunos momentos de su vida privada, como la crianza de sus hijos, Toribio y Belisario. Siempre recibe miles de comentarios y reacciones de sus seguidores.

En las últimas horas, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech estalló con una mujer que logró alterar sus nervios porque criticó su rol como madre."¿Habrá algo que no le moleste?", exclamó.

juana repetto.jpg

Juana decidió repostear los mensajes que esa persona le envió por privada en distintas historias en Instagram. "Le podrías cortar el pelo... digo no sé", le escribió luego de ver una foto el hijo más chico de la actriz.

"Lo hubieses hecho dormir antes... no te quejes", le contestó esa mujer en una imagen donde la hija de Reina Reech estaba contando que no pudo dormir siesta porque tuvo que darle la teta a su pequeño, que finalmente se quedó dormido en su brazos. "Dale, la próxima le doy alplax más te temprano", retrucó Juana, indignada.