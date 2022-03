El imponente contrato de Wanda Nara que reunirá a Maxi López y Mauro Icardi

Wanda Nara serie captura LAM .jpg Según revelaron en LAM (América TV), Wanda Nara grabará su propio reality mostrando su lujosa vida y reviviendo el Wandagate. Allí reuniría a su actual, Mauro Icardi, y su ex, Maxi López.

Al mismo tiempo, la angelita sumó "Se está terminando de gestionar todo lo que tiene ver con todos los capítulos. Quieren que sean 8 por lo menos, donde se van a mostrar las vacaciones en Ibiza, las tres viviendas, yendo los chicos al colegio. Y la idea es que aparezcan Maxi López y Mauro Icardi y hablen del Wandagate". Y como si esto fuera poco agregó que "Además quieren que aparezca el padre [Andrés Nara] contando su historia, y que juntos durante 8 capítulos recordemos la historia de ella".

Frente a esta bomba de Pía Shaw la abogada de Wanda y a la vez panelista de LAM, Ana Rosenfeld, miraba risueña sin emitir comentario. Pero ante la consulta de su compañera para reafirmar su información, la abogada se limitó a decir, con una sonrisa que habló por demás, que "Es un proyecto muy importante pero que hasta que no esté firmado..." y deslizó pícara "El contrato está listo, ayer llegó la última versión", confirmando así la información.

Embed

El video con el descargo de Wanda Nara tras el escándalo en las redes

Wanda Nara grabó un video tras los mensajes filtrados en su cuenta de Instagram durante la tardecita del lunes y explicó qué fue lo que pasó: "Una noche un poco larga, intentaron como hasta las siete de la mañana de seguir sacándome el perfil, en un momento ni siquiera existía más el nombre mío en Instagram", comenzó la empresaria. Y amplió: "El mail de recuperación mío no empieza con W, empieza con N, yo se los mostré. Y ni siquiera es mi mail, es es mail de una amiga mía porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails".

"El mail de recuperación tampoco es el mío por eso se complicó un poco porque mi amiga además está de vacaciones. A mi mejor amiga también le hackearon hace un tiempo su Instagram y jamás lo pudo recuperar, y yo mi Twitter hace dos meses que con la hija de Ana Rosenfeld, que vive en Estados Unidos, lo estamos tratando de recuperar y no pude", argumentó la mujer de Mauro Icardi.

wanda nara.jpg Wanda Nara hizo su descargo tras el hackeo a su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Hackeen a Kennys (risas), que capaz tiene más cosas para esconder, yo no tengo nada que esconder, y si hay algo comprometedor para la persona que pueda llegar a escribir lo borro, porque no quiero tener ese tipo de cosas en Instagram".

"Me pareció raro, ayer me desbloquearon personas que tenía bloqueadas, hicieron cosas de chiquilinadas, tontas. Me enteré porque Kenny vive en un departamento al lado de mi casa, vino y me tocó el timbre, sin el teléfono en la mano", cerró Wanda Nara.