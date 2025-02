La actitud de Zaira Nara ante los explosivos chats entre Wanda Nara y la China Suárez que la involucran

"Creo como mujer que te está psicopateando incluso diciéndote que se va a infartar, te está culpabilizando a vos cuando en realidad sos la víctima", le decía la China a Wanda sobre la situación de pareja que atravesaba con Icardi.

china suarez y wanda anra chat 5.jpg

Lo cierto es que en medio de este tremendo escándalo que vuelve a escalar, se conoció cuál fue la actitud que tomó Zaira Nara, hermana de Wanda, en el tema, y que indirectamente la involucra al tratarse de Eugenia la China Suárez, quien era amiga suya del medio hace unos años y hace años se cortó el diálogo.

Y como hizo durante estas últimas semanas desde que la China y Mauro Icardi blanquearon el romance, se mantuvo al margen de la polémica.

La modelo se encuentra de vacaciones con amigas y sus hijos en las playas de Cancún y desde allí no hizo mención alguna a la aparición de estos tremendos chats y compartió fotos de sus distendidas vacaciones a puro sol, arena y mar.

"Vacaciones con amigas y nuestros hijos", indicó la morocha en su posteo de Instagram con varias imágenes de sus días allí también junto a su pareja, el polista Facundo Pieres. En medio del maravilloso paisaje veraniego, por el momento Zaira no se mete en el escándalo de su hermana y la China.

zaira nara cancun.jpg

zaira nara cancun 2.jpg

zaira nara cancun 3.jpg

El reproche del novio de Zaira Nara, Facundo Pieres, a Wanda en plena guerra con Icardi

A pesar de su bajo perfil, el polista Facundo Pieres, de novio con Zaira Nara, habló públicamente del inusitado escándalo legal que enfrenta actualmente su cuñada Wanda Nara con Mauro Icardi en medio de su mediática separación.

Entrevistado por Sofía Martínez, el polista reveló que intentó aconsejar a la hermana de su novia, pero aseguró que no tuvo suerte. “¿A Wanda le diste algún consejo?”, consultó sutil la periodista deportiva metiéndose así en el terreno de la farándula.

Embed

“Sí, varios. Pero no me escucha. No me quiero meter particularmente en nada, pero siempre hablo. No tanto porque no la vemos mucho, ya que ella también viaja y labura un montón”, lanzó sereno pero seguro de sus palabras.

En tanto, Pieres disparó abiertamente que hay varias cosas que no le gustan de la familia de su novia. “Yo digo lo que pienso, siempre. Tengo esa confianza con Zaira como para poder hablarlo también. Siempre me dio esa cuota de confianza, que no es fácil en una familia tan popular. Hay muchas cosas que no me gustan y no quiero ser parte”, concluyó firme.