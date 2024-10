El incómodo momento que vivió Benjamín Vicuña por la pregunta de Mirtha Legrand sobre Pampita y García Moritán

Incómodo, el actor chileno le respondió: “No me meto mucho, viste, los protagonistas son ellos. Mis hijos están conmigo, por supuesto, sí. Eso sigue con su dinámica habitual, que es una dinámica mixta”.

Luego, Mirtha le comentó: "Pero yo los vi a ellos dos, no hace mucho en una reunión, y estaban en muy buenas relaciones, al punto que ella estaba sentada en las rodillas de él y eso no es común en una reunión. Había demostraciones de cariño. ¿Qué pasó después? No querés contar. Te veo en la carita que no querés hablar del tema".

“No solo no quiero hablar del tema, sino que tampoco sé nada, y si lo supiera tampoco lo diría en un programa de televisión”, sostuvo Vicuña, quien le guiñó un ojo a Mirtha y ella lo aceptó y cambió de tema.

"Es muy amorosa, Carolina", acotó la presentadora, a lo que el artista le contestó: "Es buena madre, que para mí es lo más importante".

Benjamín Vicuña reveló cómo reaccionaron sus hijos ante la separación de Pampita y Moritán

El actor Benjamín Vicuña volvió a hablar este miércoles acerca de la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán, y fue consultado acerca de cómo transitan sus hijos el escándalo con su mamá.

Lo cierto es fruto de su relación, Vicuña y Pampita tuvieron 4 hijos juntos, por lo cual el actor quedó involucrado en medio de la situación y dio detalles sobre su rol en este momento de caos que puede llegar a afectar a los chicos.

“Mi posición es la misma frente a la prensa y en lo privado. La verdad es que son situaciones incómodas y dolorosas, eso es lo real. El resto hay mucho ruido, pero no me puedo hacer cargo ni mucho menos", expresó en primer lugar durante la nota con Intrusos (América).

Luego, aseguró: "Como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, es su vida privada, y yo de la mamá de mis hijos no tengo por qué opinar”.

En ese sentido, le preguntaron como se encontraban Beltrán, Bautista y Benicio. Ante eso, respondió: “Mis hijos están bien, somos un equipo”.