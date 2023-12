El incómodo momento que vivió el hermano de Jimena Barón cuando le consultaron por Daniel Osvaldo y su nueva novia

Federico Barón desde el streaming de Intrusos - sobre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester - captura.jpg

En esa misma línea, cuando Marcela Tauro quiso saber si le gustaba el exfutbolista como cuñado, el hermano de La Cobra, tratando de salir del paso, explicó: “Yo lo vi muy pocas veces porque ellos vivían en Europa. Después se separaron y no tuve casi tiempo de conocerlo. Lo vi 10 veces en mi vida como mucho”.

Claro que era inevitable que le consultasen por el comportamiento de Daniel Osvaldo como padre con Momo, su sobrino. Y una vez más se desentendió del tema, confiando: “La verdad no tengo idea. La última vez que lo vi fue en el cumpleaños de mi sobrino, que es el mismo día que mi hija. Después no lo vi más. Ni idea”.

Jimena Barón con Federico Baron y Morrison.jpg

Y como para intentar dar por terminado el tema, el actor se excusó deslizando: "Eso lo tiene que contestar mi hermana". Fue allí cuando Iavícoli le dijo sin filtro: “O sos vivísimo o me estás tomando el pelo. ¿Me estás cargando?”. Pero Barón se justificó aduciendo que “Jimena no opina mucho de Daniel como padre. (…) Ella ya no sufre”.

Por último, Federico Barón concluyó remarcando que cada vez que ve a su hermana, siempre está con el nene y delante de él no hablan de ese tema por una simple cuestión de "códigos".

Embed

Los sorprendentes gastos que hizo Jimena Barón con el dinero de Daniel Osvaldo: "Me arrepiento"

Jimena Barón estuvo algunos años en pareja con el futbolista Daniel Osvaldo con quien tuvo a su hijo Momo. La actriz, en pleno romance, dejó su carrera y se instaló con él en Europa. Ahora, y después de tres años de haberse separado definitivamente, la cantante contó en qué se gastaba el dinero de Osvaldo y sorprendió a todos sus seguidores.

“Viví con mucha culpa el dinero porque no era mío, yo nunca sentí que era mío me daba culpa. Por ahí él me decía 'garrá, comprate, llevá’' no, no no. Iba a Zara a Soldi, al outlet de Zara al H&M, Bershka, fui una botinera tan rancia, me daba cosa, me arrepiento, me arrepiento ¿Por qué Jimena? ¿Por qué?”, contó en Instagram.

jimena baron y daniel osvaldo.jpg

Y reflexionó: “Moraleja: acepten chicas, si no tienen maridos chorros que están ahí y pelotudean con la guita de todos los argentinos acepten todo no sean bolu… ‘No no hace falta’, ‘ay no para qué vas a gastar’ ¡Gastá! ¡Qué gasten!”.

Barón y Osvaldo se conocieron en 2012 y al año siguiente la cantante se mudó a Italia, donde él jugaba, para vivir con él. Dos años después nació su hijo Momo.