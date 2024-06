El incómodo problema íntimo que sufrió Coy, la hermana de Furia, en Gran Hermano: "Le explotaron"

Cuando se levantó, Furia le contó al participante Darío Martínez Corti lo que le pasó. “Me desperté con leche, y no de la que quería. Toda llena de leche, Darío. Me levanté y a mi hermana le explotaron sus bubbies. Claro, me quedó abrazando así”, reveló la jugadora.

Por otro lado, la noche del ingreso, Coy generó polémica luego de haber tenido una charla al límite con su hermana. Durante una conversación en la cocina, Coy le habló a Juliana puramente de estrategia y de lo que se ve desde afuera.

“Vos podés seguir jugando de formas divinas: disfrutar, cantar, lo que vos quieras hacer. Ya la estrategia... ya la gente te conoció bolu... O sea, a todos por igual. Todos saben, quien es Emma, Bauti, el Chino. En su mente es abstracto”, le aconsejó polémica Coy a la participante.

Y agregó más datos de lo que se ve afuera mientras Furia la escuchaba atentamente: “Nosotros sabemos quiénes son cada uno. Viste que cuando entré Bauti me dijo: 'Ya te conozco, conozco a tu familia, todo' . ¿Vos por qué pensás que yo y todas las personas que estamos acá no sabemos quiénes son ustedes? Ya está”.

Gran Hermano: Coy le avisó a Furia a quién tiene que eliminar urgente del reality

Anoche ingresaron los familiares de los participantes a la casa de Gran Hermano (Telefe). La mamá de Nico, la prima de Bautista, la novia del Chino, el novio de Emma, la hija de Darío y la hermana de Furia fueron los elegidos.

En sus primeras horas en el juego, Coy Scaglione le dio un dato crucial a Juliana para llegar a la final sin obstáculos. Le dijo a quién tiene que buscar eliminar del reality porque puede ser su mayor rival.

Furia le contó a su hermana que, apenas ella ingresó a la casa, tenía en sus manos unos palitos chinos y pasó algo increíble. "¿Te puedo decir algo? Fue una señal... Cuando vos entraste, te tiraste al piso, hicimos angelitos, ¿y sabes lo que se rompió?", describió la entrenadora de crossfit.

Coy asintió los dichos de la estratega y, en una frase corta, le dio a entender, que tiene que apuntar a Martín Ku. "El palito chino. ¡Es la señal!", remarcó. "¿Viste? Listo, gracias", le contestó Juliana, que ahora tiene en mente qué hacer.

Los próximos días serán una revolución en Gran Hermano porque los familiares intentarán dar un giro en el juego. ¿Quién será el primero en dejar el reality de Telefe?