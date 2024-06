La novia de Martín Ku de Gran Hermano le propuso alquilar la casa que ganó y recibió duras críticas

Embed

La novia de Martín Ku también aprovechó para preguntarle por la casa que ganó en uno de los desafíos de Gran Hermano. La joven quiso saber qué tenía pensado hacer con esa propiedad y hasta le sugirió ponerla en alguna localidad de La Cosa Atlántica para alquilarla.

"¿Qué tenés pensado hacer con la casa?", le consultó. "Tenemos una casa, pero no tenemos dónde ponerla. Estaría bueno ponerla en algún lugar que convenga", le contestó el muchacho. "Se me ocurrieron dos opciones muy divertidas. Una es ponerla en la costa como casa de verano y hasta la podemos alquilar", sumó ella.

En las redes, Marisol recibió duras críticas por preocuparse por ese tema. "Solo se fija en la plata", "Qué pesada, por qué no habla de eso después", "Hace 6 meses que no lo ve y se pone a hablar de eso", "Me cayó como el ort... es muy caprichosa", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

La novia de Martín de Gran Hermano mostró el antes y el después de su rinoplastia

Marisol, la novia de Martín Ku de Gran Hermano, se sometió una cirugía para cambiar la apariencia de su nariz. La pareja del Chino contó en Se Picó que era algo que tenía pendiente hace mucho tiempo.

"Me la iba a hacer en febrero, pero entré a la casa por el 'congelados' y lo tuve que postergar", mencionó la joven en el programa de Gastón Trezeguet.

En la cuenta de Instagram de Marisol (@marisosaunzag), se pueden ver fotos del antes y el después de la cirugía. La novia de Martín expresó que para ella la diferencia es imperceptible. "Yo siento que estoy igual, solo estoy hinchada", comentó.

En una nota con Clarín, la pareja del jugador también lució su nueva apariencia y señaló que en las redes recibió comentarios muy duros. "Lo más tranqui que me dijeron fue: 'te quedó horrible'", sostuvo.

Por último, Marisol aclaró que la cirugía no fue por canje, que ella solventó todos los gastos. "Todo me lo pago yo. Hace cuatro años que trabajo para un empresa de afuera. Trabajo un montón", finalizó.