Sorpresiva confesión de Thiago Medina sobre la intimidad con Daniela Celis: "Casi ni..."

"Después de esta experiencia, nos recontra cuidamos. Igual yo me voy a hacer la vasectomía en breve. Ya lo tengo decidido. Nos informamos los dos, no duele y tengo un vecino que se la hizo y me comentó que después de la operación pudo salir caminando sin problema. Es más, fuimos a jugar a la pelota y no le pasó nada", contó Thiago Medina en charla con Pronto.

thiago medina daniela celis.jpg

Y explicó al respecto de esta decisión que tomaron en conjunto con su pareja: "Dani ya pasó por mucho y volver a someterse a una operación nuevamente sería un montón para ella. Todavía no se terminó de curar y volver al quirófano sería muchísimo. Le dije que no tenía problema en hacerme yo la vasectomía; encima me informé que es reversible y hasta podés congelar esperma si querés a futuro tener otro hijo. Tiene un 60 por ciento de chances de ser reversible y por eso me lo haré yo. Estoy contento igual con mis dos hijas".

"Por mí, sí. Ya está. Con Dani lo charlamos un montón y ella me decía que soy muy chico para decidir eso pero yo estoy convencido de que, por ahora, no quiero tener más hijos. Tengo miedo, además, de que nos vuelvan a salir gemelas o mellizas", reconoció el joven de González Catán sobre "cerrar la fábrica" tras el nacimiento de las gemelas Laia y Aimé.

Y agregó con total sinceridad sobre su intimidad con Daniela Celis tras ser padres: "No estamos teniendo muchas relaciones sexuales, casi ni tenemos te diría, porque los dos tenemos miedo de quedar nuevamente embarazados".

"Acabamos de tener a las bebas y el embarazo fue muy duro para Dani. Si llegaran a venir dos más, nos daría mucho miedo. Por eso, voy por la vasectomía y nos informamos mucho sobre el tema", concluyó Thiago Medina.

thiago medina gemelas.jpg

Daniela Celis tuvo que dejar de amamantar a sus hijas y escribió un emotivo mensaje: "Voy a extrañar..."

La mamá de las gemelas Laia y Aimé, Daniela Celis, compartió este miércoles un conmovedor mensaje en sus redes sociales sobre su experiencia con la lactancia.

A través de sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano comenzó diciendo: "Voy a extrañar mucho ser su alimento. Siempre soñé con dar el pecho".

"La vida me regaló momentos únicos y recuerdos que me van a quedar por siempre en mi corazón. Entiendo que fueron dos para amamantar, y mamá les dio hasta su última gota de leche, pero tenían que seguir creciendo sanas y fuertes", expresó Daniela, quien amamantó a sus hijas durante cuatro meses.

También reflexionó: "Por eso, dejé de forzar algo que dejó de funcionar o simplemente que dejó de salir. También hay que soltar con el 'puedo con todo' o los mandatos sociales, de que si dejás de dar pecho sos menos madre".

Por último, manifestó: "Hoy entiendo que alimentar es más que amamantar, es un momento de conexión donde fortalecés un vínculo, es darle amor, mimos, y miradas que te llevás guardada en la retina para toda la vida".

Daniela tuvo a Laia y Aimé con su pareja Thiago Medina, a quien conoció en el reality de Telefe. Las pequeñas nacieron el 29 de enero de este año.