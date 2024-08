El inesperado acercamiento entre Emma Vich y Florencia Regidor con una estrella internacional

El video, luego de ser compartid por la cantante, inmediatamente se volvió viral a nivel internacional y actualmente cuenta con más de 900 mil reproducciones y 135 mil likes.

“¿Es real?”, fue la reacción que tuvo la novia de Nicolás Grosman en su cuenta de X al ver que un seguidor compartió la noticia su interacción con Billie.

"Los verdaderos iconics", "Ya van a empezar muchos con la envidia", "Ellos pueden decir que Billie Eilish los conoce", "Nos fuimos mundial", "Internacionales ¿podrán?", "Que dupla", "Me muero, los amo", comentaros sus fanáticos.

Emmanuel Vich se refirió al video de su marido a los besos con Tomasito Süller: "Estaban..."

El exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Emmanuel Vich -quien obtuvo el segundo puesto dentro del reality- habló de la polémica entre su marido, Nicolás Suar, y Tomasito Süller. "Es vintage tener que dar explicaciones de una infidelidad", sostuvo el exparticipante del programa.

Semanas atrás, PrimiciasYa había sacado a la luz un video de Nicolás a los besos con Tomasito en un boliche de la noche porteña.

Ahora, en diálogo con este portal, Emma se refirió a las imágenes de su pareja con el mediático. "Fue nada que ver. Fue lo que vieron. Estaban sacándose una selfie", aseguró el peluquero.

"Lo que pasa, pasa. No siento que tenga que ser prioridad hablar de mi relación con mi marido o de la relación que tenga con otras personas. Creo que es muy íntimo tener que hablar con eso", agregó.

Y remarcó: "Me parece muy del pasado tener que decir 'tenemos una relación abierta' o 'tenemos una relación cerrada'. Creo que ni siquiera debería hablar ni yo ni nadie de eso. Es vintage tener que dar explicaciones de una infidelidad. Creo que todos somos libres de hacer lo que queremos".

Además, el cordobés contó que evitó ver videos del afuera mientras él estaba en la casa más famosa del país. "Traté de no ver muchas de las cosas. No vi cuando hablaban de mí o cuando hacían clips feos, las obvié, ya está, ya terminó el programa, salí segundo, no da estar revolviendo ahí, ya está, cumplió su función".