El inesperado acercamiento entre Shakira y Lionel Messi: ¿venganza hacia Gerard Piqué?

Inmediatamente, en un tape, el periodista español Javier de Hoyos explicó: "Messi se une a Shakira para vengarse de Piqué. Piqué y Messi eran amiguísimos. Tanto que cuando Messi se fue del Barça, Piqué lo pasó fatal y le escribió un texto así de emotivo. Diciendo ‘ya nada volverá a ser lo mismo. Ni el Camp Nou ni la ciudad de Barcelona ni nosotros. Aquí te vamos a extrañar, te quiero Leo’. Los medios especializados en fútbol publicaron que Lionel Messi y Gerard Piqué tenían una enemistad. Y que esta enemistad se debía a que Piqué, al enterarse de la gran deuda que tenía el equipo en 2021, habría propiciado que no le renovaran el contrato a Messi. Algo que se interpretó en el vestuario como una grandísima traición”.

También detalló: “Shakira y la mujer de Messi no tenían muy buena relación, al menos esos eran los rumores. Pero resulta que cuando rompió con Piqué, Antonella le escribió varios mensajes a Shakira públicamente mostrándole su apoyo. Algo que mostró una vez más que la relación entre Piqué y Messi estaba totalmente rota. Messi ha dado un paso al frente y se ha posicionado del lado de Shakira. Ha aparecido junto a ella".

"Es una declaración de intenciones porque vamos a ver, ambos tienen suficiente dinero como para si no tienen buena relación o si Messi no quiere aparecer con Shakira para no herir sensibilidades, no salen en ese anuncio. Sin embargo, si han decidido aparecer no es por dinero, es porque aquí hay un mensaje. Messi apoya a Shakira, le lanza un dardo a Piqué, al que fue su amigo en su momento”, cerró el comunicador.

La estrella pop y el deportista protagonizaron una publicidad para la cadena Hard Rock Café y este acercamiento reforzaría aún más las rispideces entre los futbolistas.

Embed

La particular foto de Furia de Gran Hermano con Lionel Messi para festejar el triunfo en la Copa América

La Selección argentina se impuso 1-0 ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, con un gol de Lautaro Martínez. Tras un partido vibrante, el equipo de Lionel Scaloni se consagró bicampeón de América.

En sus redes sociales, Furia de Gran Hermano mostró que vio el partido junto a tres de sus ex compañeros de convivencia, Hernán Ontivero, Lucía Maidana y Emma Vich, que fue junto a su novio.

Tras el contundente triunfo de la Selección, Juliana Scaglione sorprendió a sus seguidores con una publicación, donde se la puede ver junto al máximo ídolo de los argentinos, Lionel Messi.

En la foto, La Pulga le está dando un beso en la cabeza, mientras ella sonríe con "cariños" en sus brazos. Enseguida, el posteo recibió miles de likes.

FURIA Y MESSI

La publicación en cuestión fue un montaje que hizo una fanática de Furia con una imagen de la jugadora durante su estadía en la casa y el retrato del goleador besando la Copa del Mundo en Qatar.

La entrenadora de crossfit vivió con mucha pasión el encuentro de la Selección ante Colombia. En un momento, la ex GH explotó emocionada porque vio que Rodrigo de Paul se rapó la cabeza y exclamó: "¡Es furioso! ¡Es furioso!".