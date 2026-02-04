Marcovecchio salió con los tapones de punta contra Wanda Nara tras la dura acusación a Icardi

Elba Marcovecchio, Wanda Nara y MArina Calabró - captura Intrusos

Cuáles fueron las recientes acusaciones de Wanda Nara contra Mauro Icardi

En medio del fuerte conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió salir al cruce de las declaraciones públicas de Lara Piro, una de las abogadas del futbolista. Lo hizo este martes en DDM (América TV), a través de una comunicación telefónica con Marina Calabró, donde dejó en claro que no piensa seguir tolerando versiones que, según ella, distorsionan la realidad. Fiel a su estilo frontal, la conductora de MasterChef Celebrity fue tajante desde el inicio y expresó su malestar por los dichos que circularon en los últimos días: “Tuve un ratito ahora para hablarte y quería aclarar algunas cosas porque la verdad que no está bueno, sobre todo cuando otras mujeres salen a hablar mal sin argumentos y con mentiras”.

Ante la consulta directa de Calabró, quien le preguntó cuál era la falsedad en los dichos de Piro, Wanda fue cauta pero firme. Evitó hablar en términos de verdad o mentira y apuntó a lo que considera un ataque injustificado: “No sé si hay una mentira o una verdad. Hay una sola cosa que es la realidad. Se me acusan un montón de cosas que no son ciertas”. En ese sentido, recordó que la división de bienes entre ella e Icardi se realizó hace cuatro años y fuera de la Argentina, aclarando que el acuerdo fue equitativo: “Yo me quedé con la misma cifra que se quedó la otra parte. O sea, mi arreglo fue 50 y 50 y fue hecho en Italia”.

La empresaria también se refirió a los mensajes que el delantero del Galatasaray publicó en redes sociales y volvió a insistir en que nunca hubo irregularidades económicas: “No voy a hablar de dinero porque me parece un montón. Los dos nos quedamos con la misma cifra”. Además, señaló que, de haber existido un perjuicio real, la Justicia ya habría intervenido: “Si alguien me roba una cifra semejante lo primero que hago es una denuncia y nunca existió eso”.

Uno de los momentos más duros de su descargo fue cuando habló de la cuota alimentaria. Sin vueltas, lanzó una frase que generó fuerte impacto: “Es un padre que nada más está pagando el 3 por ciento de su salario”. Y fue aún más lejos al cuestionar a las letradas que representan a Icardi: “Las abogadas están cobrando 30 mil dólares para defender un deudor alimentario, eso es una vergüenza”.

Lejos de mostrarse afectada, Wanda defendió su presente laboral y económico: “Tengo una vida divina porque me la doy trabajando”, afirmó, y agregó que actualmente está cubriendo gastos que, según ella, no le corresponden: “Estoy pagando lo que Mauro hoy no paga y en algún momento me lo va a pagar porque tiene su casa de la isla embargada”.

Sobre la deuda alimentaria, confirmó el monto que trascendió públicamente y explicó por qué sigue creciendo: “Es una cifra que asusta bastante, pero tiene mucho de intereses, entonces cada día que pasa y él no paga, se le está haciendo un choclo gigante”. También se refirió al conflicto por la restitución de sus hijas, al que calificó como infundado, y aseguró que las menores ya manifestaron su deseo de no vivir en Turquía, aunque mantienen vínculo cotidiano con su padre.

Finalmente, confirmó que la vivienda de Nordelta está embargada y no descartó un remate: “Seguramente que sí”. En cuanto a una eventual compensación económica, aclaró que no es algo que esté evaluando actualmente, ya que ese punto ya fue tratado en Italia, donde —según explicó— está contemplado por los años en los que no pudo trabajar.