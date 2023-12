Ángel de Brito anunció la inesperada separación de un reconocido periodista: "Había mucha diferencia ideológica"

"Él sigue trabajando en el medio, está super vigente, le va muy bien. Este matrimonio llegó a su fin hace un mes. Ya están dispuestos a contarlo. Por lo menos él que es con quien hablé hace un ratito. Y me dijo: 'Es verdad, estamos separados. Los detalles prefiero que queden en la intimidad. Gracias por consultar. Siempre es mejor chequear'", contó el periodista.

Ahí reveló: "Quienes están separados hace un mes son Matías Martin y Natalia Graciano. Una pareja que ya lleva más de veinte años. Se conocieron porque Matías la llamó para trabajar en un programa y ya en la reunión hubo onda".

Más adelante, la panelista Yanina Latorre intervino y acotó: "No hay terceros en discordia, hay un desgaste muy profundo y hay mucha diferencia ideológica. Y eso lo llevó a un desgaste y discusiones".

Ángel de Brito reveló quién reemplazará a Yanina Latorre durante el verano: "Es picante"

Este miércoles en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito anunció quién será la nueva angelita que reemplazará a Yanina Latorre en el verano.

"Me voy el 27 de diciembre y vuelvo 6 de febrero", contó Yanina. "En ese lapso va a estar la nueva angelita sentada acá con nosotros. Nunca fue angelita. Nunca fue titular. Vino de invitada, la recontra conocen, la quieren. Va a estar una que queremos todos", dio pistas el presentador.

También adelantó: "Es picante, tiene caracter, se desenvuelve muy bien. No es panelista". "¿Es Dalma (Maradona)"?, le preguntaron. "No, me encantaría", aseguró Ángel.

Más adelante, el periodista confirmó que la nueva angelita es Damasia Ochoa, la hermana de Pepe de Ochoa. "Así que Damasia Ochoa, una de las mejores coach del Bailando, va a estar acá analizando la final del certamen, que termina el 29 de enero", dijo el conductor.

"Si se anima a contar todas las cosas que sabe...", disparó filoso Pepe en el cierre de LAM.