El inesperado gesto entre Shakira y Gerard Piqué que alertó un posible acercamiento entre ellos tras la polémica canción

Lo cierto es que desde las redes sociales varios usuarios advirtieron un dato llamativo en este contexto de turbulencia entre los ex, que son padres de Sasha y Milan.

La cantante colombiana y el ex futbolista se volvieron a seguir en la red social Instagram y los rumores de un posible acercamiento comenzaron a crecer ya que anteriormente se había dejado de seguir.

Por su parte, Gerard Piqué aún mantiene fotos con su ex pareja Shakira en su muro, y en las redes se indicó también que esto se debería también como un acto de madurez por los hijos que tienen en común.

¿Un poco de paz entre los ex en medio del escándalo por la canción de Shakira?

Gerard Piqué y Clara Chía, en crisis tras la fuerte canción que les dedicó Shakira

La semana pasada, Shakira estrenó un polémico tema con Bizarrap en el que disparó tanto contra su expareja, Gerard Piqué, como contra su nueva novia, Clara Chía Martí.

En medio del éxito de la canción, que ya superó las 100 millones de visualizaciones en YouTube, ahora se supo que Piqué y su pareja estarían en crisis.

Y el motivo sería por una de las frases de Shakira en su canción contra Piqué, lo que habría desatado la furia de Clara Chía.

El programa español Sálvame aseguró que la frase de la cantante que generó preocupación en Chía Martí fue: "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques".

según se dijo, hay un trasfondo que a Chía no le habría caído nada bien: el intento del español de volver con Shakira mientras estaba con la joven de 24 años.

De acuerdo a lo que informó la prensa española, Clara decidió quedarse en la casa de sus padres para “refugiarse” tras el estreno de la popular canción.

Por otro lado, la joven fue vista en el automóvil de Piqué pero con la expresión preocupada. El padre de Chía habló con la prensa española y aseguró que su hija se encuentra bien, a pesar del hostigamiento que recibe en redes.