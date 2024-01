Se supo por qué Mariana Nannis todavía no conoce a su nieta Venezia

En medio de esta polémica familiar, la pareja de Alex, Melody Luz, dio una nota para Socios del Espectáculo (El Trece) y reveló algunas internas del circulo familiar. "No tengo vínculo con Mariana. Entre Alex y Mariana no están las cosas bien, entonces yo estoy de yapa. Sus críticas no me afectan porque ha dicho cosas de mí, que no son ciertas, y la verdad que es feo porque soy la mamá de su nieta", deslizó.

Frente a sus declaraciones, el cronista le preguntó si le gustaría que el vinculo fuera diferente y ella admitió: "Me encantaría, es su abuela, y siempre lo va a ser. Pero no depende de mí, porque también depende de Alex. Y él no quiere que conozca a Venezia".

Finalmente, dio detalles de la relación de Alex con su papá y comentó: "Verlos juntos se sintió muy bien, es lindo ser parte de eso. Alex antes de irse a España a trabajar ya tenía ganas de hablar con él, y al decirle, sí tu papá ya conoció a Venezia, fue el nexo para decir, 'dale, nos juntamos. Hablaron de fútbol todo el tiempo. Yo los vi normal, como papá y un hijo, siento que el vínculo está sanado".

Melody Luz reveló su momento más difícil y cómo Alex Caniggia fue un apoyo fundamental

Melody Luz y Alex Caniggia se conocieron la edición del Hotel de los Famosos 2021 (El Trece) y a partir de esa convivencia se volvieron inseparables y formaron una familia fuera del programa.

Actualmente ambos se muestran muy enamorados en sus redes sociales y comparten muy orgullosos el crecimiento de su hija Venezia, que cumplió 6 meses de forma reciente.

A pesar de este presente maravilloso, para la bailarina no todos los recuerdos dela reality son buenos y por eso sinceró en una nota con M Show (Ciudad Magazine) acerca de momentos complicados en donde se apoyó en Alex más que nunca.

“La verdad la pase muy mal después del reality, tuve mucha ansiedad, ataques de ansiedad pero gracias a terapia y al amor de Alex, mi familia y amigos pude salir adelante y hoy me siento bastante bien”, confesó.

Además, reflexionó acerca del peso de estar en pareja con alguien que creció con mucha exposición y admitió: "Me estoy acostumbrando un poco al 'ah mira, la novia de….'. Y es como, si, soy la novia de, pero antes de eso me llamo Melody y si nos llegamos a conocer fue porque yo hice mi camino previo y no es que nos conocimos en la calle un día cualquiera”.