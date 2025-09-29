A24.com

El explosivo video que confirma que Shakira y Antonio de la Rúa se encaminan a blanquear su reconciliación

Apareció un material que confirma que Shakira y Antonio de la Rúa están cerca de oficializar su reconciliación, algo que se viene rumoreando hace tiempo.

29 sept 2025, 12:08
Todo parece indicar que Shakira y Antonio de la Rúa están escribiendo un nuevo capítulo de su historia. A 14 años de su separación, la cantante colombiana y el hijo del expresidente argentino vuelven a mostrarse con señales de complicidad que despiertan rumores y expectativas. Este fin de semana, Antonio sumó un gesto más a esa relación con una movida que ilusiona a los seguidores de ambos.

Al igual que lo había hecho semanas atrás en México, el hijo de Fernando De la Rúa volvió a aparecer entre el público de un show de Shakira, reavivando las versiones de reconciliación. En esta ocasión fue en Nueva York, durante la presentación de la artista en el Global Citizen de Central Park, espectáculo que forma parte de su gira y que a fin de año la traerá nuevamente a la Argentina.

Antonio se mostró relajado y sonriente, acompañado por su hermano Aíto y por su esposa, Calu Rivero. Juntos disfrutaron del recital y corearon los clásicos de la cantante de Barranquilla, lo que no hizo más que alimentar las fantasías de una multitud que sigue con atención cada aparición compartida.

Vale recordar que Shakira y Antonio mantuvieron una relación de más de diez años que comenzó en el 2000. Su historia atravesó la crisis argentina, pero concluyó en 2010 cuando la artista inició un vínculo con Gerard Piqué. La separación estuvo marcada por demandas judiciales y conflictos mediáticos, aunque con el tiempo ambos lograron dar vuelta la página.

A principios de septiembre se empezó a hablar de una reconciliación. En ese momento, el periodista Juan Etchegoyen aportó información clave en Mitre Live. “A la tarde noche de ayer recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable que me confirma la reconciliación y me da mucho dato”, reveló.

Luego agregó: “Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral”. Y sumó la clave de este reencuentro: “A ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”. Según el periodista, ya existiría convivencia “en un lugar que nadie sabe”.

Finalmente, Etchegoyen adelantó: “No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando ella arribe a Argentina en diciembre aparezca de la mano con Antonio en su tierra”. Así, todo indica que solo será cuestión de tiempo para que la posible reconciliación salga a la luz.

¿Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron cenando juntos en México?

A 14 años de su separación, Shakira fue vista cenando con su ex pareja, Antonio de la Rúa, lo que volvió a encender los rumores de reconciliación que circulan desde el año pasado.

En redes sociales se viralizó un video en el que la cantante, actualmente de gira mundial, comparte una comida con su expareja. En la mesa también se encontraban sus hijos, Sasha y Milán —fruto de su relación con el español Gerard Piqué— y su hermano Tonino.

El reencuentro ocurrió pocos días después del recital que Shakira ofreció en Tijuana, México, donde interpretó Día de enero, tema que en su momento le dedicó al hijo del expresidente durante los 11 años que compartieron juntos.

"Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre. No importa que pase, están ahí", expresó la artista antes de entonar la balada.

El acercamiento entre Shakira y De la Rúa comenzó en 2023, cuando varios seguidores notaron que él había dejado un “Me gusta” en una publicación de la colombiana por el Día de la Madre, gesto que marcó el inicio de nuevas especulaciones.

