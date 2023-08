Romina Uhrig disparó contra las propuestas de Javier Milei: "Dan escalofríos"

“Me preocupa mucho realmente. Hasta te digo que gane (Patricia) Bullrich o quien sea, pero este hombre no. Las propuestas de él, la venta de órganos, legalizacion de armas, el trabajo, salud, educación... Son un desastre”, sostuvo y agregó: “Cada uno tiene sus pensamientos y sus propuestas no me gustaron, me dan escalofríos, realmente”.

"¿Por qué pensás que lo votaron tanto?", quiso saber el presentador de LAM. “Fue un voto castigo, la gente está muy cansada, muy enojada”, opinó la ex Gran Hermano.

“Sé que también lo votaron muchos adolescentes que están con el tema del liberalismo. Lo vieron en Tik Tok y se sintieron identificados. Yo le diría a los padres que le hablen a los hijos y los hagan recapacitar”, cerró la exdiputada.

Embed

La firme postura de Pepe Cibrian, tras el cruce de Anamá Ferreira con Lali Espósito por Javier Milei

Después de que varios famosos se expresaran por el sorprendente resultado de las PASO 2023 en el que el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, obtuvo el 30,04 por ciento de los votos, Pepe Cibrian se refirió al respecto.

Desde sus redes sociales, el director teatral opinó en un video: "Quiero explicar algo que me parece muy importante. Hay dos comentarios ahora en este momento el de Anamá Ferreira, el de Lali Espósito y también el de Milei.Todos somos argentinos, todos tenemos derecho a opinar. Por favor, Lali Espósito tiene derecho a decir lo que dice, y Anamá Ferreira también tiene derecho. El que está equivocado y también tiene derecho es Milei que dice 'no sé quién es', si sabemos quién es".

"La realidad es que Milei ganó, nos guste o no nos guste. El 30% de nuestros argentinos votó por Milei. Entonces si no estás de acuerdo con Milei, cosa con la que yo puedo estar de acuerdo o no, no soy partidario ahora, haré para que no gane. El otro hará para que gane ¿y eso está mal? Está muy bien", recalcó.

Embed

"Entonces por qué el que es distinto nuevamente los argentinos nos quejamos, en la política no paran de pelearse. ¿Por qué nos tenemos que pelear nosotros con Anamá Ferreira o con Lali Espósito? ¿Por qué? Ambas tendrán su razón", sumó.

El dramaturgo sugirió: "Lo que tenemos que hacer es leer las plataformas. Milei es el único que presentó sus plataformas, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, muchísimas, ¿verdad? Pero los demás no presentaron ninguna plataforma más que pelear entre ellos. No paran de joder peleándose. Es como una familia, papá y mamá se pelean. Además, estos papá y mamá los pago vos y yo, no es que nos pagan a nosotros".

"Cuándo vamos a escuchar gente que nos defienda de verdad. Entonces este hombre sale con un discurso para la gente que está hasta las pelo... estés de acuerdo o no. Pero después cuando vienen las elecciones él dice 'hay que sacar el Banco Central'. Entonces como yo voy a votar, digo: '¿estoy de acuerdo con sacar el Banco Central? Lo voto'. '¿No estoy de acuerdo? No lo voto'. Y si gana Milei, o gana la Bullrich o gana Massa, quien gane, nos tenemos que juntar por primera vez en serio a apoyarlos", expresó.

"Dejemos que hablen, que opinemos. Tenemos que opinar. Hemos opinamos en las votaciones, esto es una opinión y ganó por siete millones de votos. Pues ya está, no hay nada más que opinar. Ganó, podemos estar de acuerdo o no. Pero ya, por Dios", sostuvo.

Y ahí pidió: "Les pido por favor, somos argentinos. Tratemos juntos de sacar el país adelante para que no se vaya la gente. No quiero que se me vaya más gente de mi país. Los amo, me duele. Fuera del país somos extranjeros. Salvo este país que recibe a todo el mundo. Fuera del país sos sudaca, sos un pinche, sos siempre nada, aunque tengas el pasaporte, no me jodan".

"Tenemos derecho a opinar todos. Por favor, opinemos. No nos peleemos. Peleemos por defender cada uno sus ideas, no a costa de la opinión del otro. Tengo 75 años, estoy cansado de todo esto. Estoy cansado, me da igual, me iré muy pronto. Pero mientras tanto opino y hablo, y no desvalorizo a ninguno que dé su opinión, salvo que sea insultante. Es lo que han hecho ellos toda la campaña, todo el tiempo: insultarse", dijo indignado. "No nos peleemos más",cerró el autor.