El íntimo posteo de Yuyito González dedicado a Javier Milei

“Llegada al canal. Despeinada y otra vez con campera. Qué linda es la vida”, expresó Yuyito con un emoji de corazón y etiquetando a Javier Milei.

En un gesto de reciprocidad, el mandatario compartió la publicación de su pareja en sus redes y ella reaccionó con palabras de amor. "Amarte hasta el infinito y más allá", escribió ella.

Cabe destacar, que la conductora de forma reciente reconoció sus ganas de mudarse con el Jefe de Estado a la Quinta de Olivos y también circularon versiones de un posible casamiento.

Desde hace poco más de un mes cuando oficializaron su romance, el noviazgo de Yuyito González y el presidente argentino Javier Milei parece marchar viento en popa. Mientras que el primer mandatario ya conoció a los hijos de la exvedette, a ella ya le presentaron a sus suegros.

Y como si eso no fuese suficiente, recientemente la conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) dejó saber que ya estarían considerando la posibilidad de convivir.

Pero tal parece que no todos en el ambiente mediático apuestan por esta pareja. Al menos, Susana Roccasalvo es una de ellas, ya que le predijo una corta vida al amorío.

"La investidura presidencial siempre debe tener cierto halo de misterio, pero es una cuestión de respeto. Esto recién empieza, pero dale 7 u 8 meses, como el noviazgo con Fátima", deslizó picante la conductora frente a los micrófonos de Intrusos (América TV) cuando le consultaron sobre la relación del primer mandatario y su actual colega.

Claro que eso no fue todo, porque además Roccasalvo remarcó la diferencia de edad entre ambos -ella le lleva una década- como un punto en contra. "A mí las parejas con tanta diferencia de edad no me convencen mucho, me hacen un poquito de ruido", hizo saber.

Y aún no conforme con lo dicho, la conductora de Implacables (El Nueve) comparó este romance con el que Yuyito mantuvo en los '90 con Carlos Menem, al disparar: "Con Menem era mucho más divertido. Yo era cronista como vos, la pasaba genial. Estábamos en la calle, nos enterábamos de todo, había plata, había comida".

Por último, cuando el cronista de Intrusos le pidió un vaticinio sobre cuánto tiempo le da de vida al actual romance del presidente libertario con la ex de Guillermo Coppola, Susana Roccasalvo fue concisa y letal: "Meses. Pueden ser 12 o 9 meses".