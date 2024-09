Filtran cómo son las fotos que Yuyito González le manda a Javier Milei desde su camarín

"Ella tiene 64 años, una mujer espléndida, y Javier Milei tiene 53", precisó Daniel Gómez Rinaldi, tras escuchar el testimonio de Yuyito feliz por su presente sentimental.

Y Méndez añadió sobre las imágenes que ella le envía a su novio: “Lo que me contaron que en producción es que ella llega muy contenta y que le manda fotos a Milei. Me contaron de ahí los topos que le envía la foto a Milei del look que tiene y le cuenta que están ‘pasando rutina’, etcétera mientras que él, obviamente, está trabajando”.

“El hijo de Yuyito, Estéfano habló con nuestros colegas de intrusos y contó que la mamá está feliz porque ella estuvo durante 25 años sola. La ve feliz a la madre y dijo que le gusta esta relación y banca esta pareja. Conoció a Javier Milei también a Bárbara (Coppola). Se juntaron, y ella contó en su programa que hubo un encuentro familiar donde se llevaron muy bien”, remarcó la panelista Naiara Vecchio.

La profunda reflexión del hijo de Yuyito González tras conocer a Javier Milei

En una nota con Intrusos, América Tv, Stéfano Di Aloy, el hijo de Yuyito González, habló sobre la cena que compartió con el presidente Javier Milei en Olivos.

Hace unos días, en su cuenta de Instagram, la conductora de Ciudad Mazagine compartió una foto del encuentro entre el economista con su hijo en la residencia presidencial.

"Noche de viernes en Olivos...cena familiar con mi hijo y mi novio (qué linda te queda la campera de campaña, amor...)", expresó la ex vedette en la publicación.

En diálogo con el programa de Flor de la V, el hijo de Yuyito expresó:"Javier le brinda a mi mamá lo que ella quiere para una relación. Si ellos están felices tienen todo mi apoyo".

El joven remarcó que, después de 25 años, el tiempo que lleva soltera su mamá, hoy la ve inmensamente feliz. "Como hijo lo que más quiero es ver a mi mamá feliz", cerró.