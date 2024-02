El Kun Agüero reveló qué habló con el novio de Sabrina de Gran Hermano tras sus picantes dichos

Así las cosas, este miércoles el ex integrante de la Selección charló en vivo con LAM y admitió que no fue una buena decisión meterse en un tema de pareja tan íntimo. “Es una cosa que me imaginé, lo pensé como amigo, porque su hermano es mi mejor amigo. Me disculpé con él, más que nada por meterme en donde no tenía que meterme. Ya está, por suerte, quedó todo bien”, confió desde el móvil de América TV.