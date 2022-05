El lapidario posteo de la mamá de Matías Defederico contra Cinthia Fernández

veneno.jpg

La mujer posteó la imagen de una serpiente y, en la descripción, dejó una frase lapidaria: "Traga su propio veneno. Así es C.F.".

Eso no fue todo. En otra publicación en dicha red social, Analía colgó una foto de Matías y escribió un mensaje muy duro.

"Él es mi vida. Estoy cansada que se hable de él, pero de esta vida nadie se va sin pagarlas. Me voy a sentar a esperar verte cómo terminás, hdp", sentenció.

Cinthia Fernández, indignada con Matías Defederico por una prohibición

Cinthia Fernández estalló con todo en LAM contra Matías Defederico. El sábado, la panelista de Momento D vivió una situación dramática con sus hijas, en la puerta del barrio cerrado donde vive su ex.

La bailarina fue hasta el ingreso de ese country para llevar a las chicas a una actividad en el club hípico, que funciona en ese predio, pero no pudo pasar porque Defederico le prohibió la entrada.

"Me prohibió la entrada al barrio porque interpuso una medida cautelar y, en la garita de seguridad, tienen que ver si me pueden dejar pasar o no. Es un ser nefasto", afirmó la panelista, furiosa con el padre de sus hijas.

"Otro papá, de unos compañeritos de las nenas, que vive ahí, me salvó porque él las llevó a las nenas", explicó.

Cinthia remarcó que fue innecesaria toda la situación que vivió con sus hijas en la puerta del country donde tiene propiedad su ex. "No solo no aporta, lo que tiene que aportar, sino que además, es un violento", sentenció.