La foto de la polémica reaparición de Silvia D'Auro, ex de Jorge Rial, tras varios años en silencio

Silvia D'Auro y Jorge Rial se separaron en el año 2011 tras más de veinte años juntos, en un divorcio conflictivo que estuvo marcado por disputas por la división de bienes y la crianza de las hijas adoptivas que tenían en común, Morena y Rocío.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Luego de alejarse de los medios hace varios años, la ex de Jorge Rial, Silvia D'Auro, reaparició en las redes sociales con un posteo que trajo mucha repercusión y causó impacto.
Silvia D'Auro y Jorge Rial se separaron en el año 2011 tras más de veinte años juntos, en un divorcio conflictivo que estuvo marcado por disputas por la división de bienes y la crianza de las hijas adoptivas que tenían en común, Morena y Rocío.
Tras la separación y la decisión de las niñas de irse bajo el cuidado de su papá, la ex del periodista se alejó totalmente de los medios, de los negocios y también del vínculo con Rial y sus hijas.
Desde entonces, Silvia D'Auro mantuvo un perfil bajo y se dedicó a llevar una vida alejada de la exposición pública y evitó en todo momento referirse públicamente a su vida privada.
Sorpresivamente, se conoció una imagen actual de la ex de Jorge Rial después de mucho tiempo que ella misma posteó en su cuenta con perfil privado de Instagram, donde se la ve sentada con una copa de vino en la mano en lo que parece ser un restaurante y la música de la banda Coldplay con el tema Viva la vida, posteo que generó repercusión entre sus seguidores quienes comentaron.
La imagen fue compartida al aire en el programa Puro Show (El Trece) y Fernanda Iglesias dio más detalles al respecto: "Yo vi la foto que ella subió y me llamó la atención la gran cantidad de comentarios que tuvo. La gente, entre otras cosas, le dice que tuvo suerte, que está buenísimo que haya podido alejarse de cierta gente".
Y agregó sobre qué le dijo la propia Silvia D'Auro en su momento sobre su alejamiento del plano mediático: "Yo le hice esa famosa nota en Noticas después de la separación y seguí hablando con ella por un tiempo, hasta que un día me dijo que no quería que yo tuviera más problemas y que lo mejor era que no nos comunicáramos más".
Foto: Puro Show.
Morena Rial se confesó como nunca en el programa LAM (América Tv) y apuntó con todo contra Silvia D'Auro, de quien se alejó hace muchos años.
"Mucho de lo que soy es también lo que pasé. Todos hubiéramos querido que algunas cosas fueran diferentes. No digo que es mala suerte; dentro de todo, estoy bien. No me falta nada. Mis hijos tienen salud y yo también", explicó sobre su historia familiar la madre de Francesco y Amadeo.
"Siempre supe que era adoptada. Mi papá siempre nos dijo que había mucha maldad en la calle, que no podés esperar que venga alguien y te lo diga. Nos inculcó eso desde siempre", dijo sobre los consejos que le dio el periodista Jorge Rial.
Cuando el movilero de Ángel de Brito le preguntó por su relación con su mamá,Silvia D'Auro, la joven fue muy dura con ella: "Yo creo que siempre fue un monstruo, desde el minuto cero, no cambias de la noche a la mañana", sostuvo Morena Rial.
"Todo el mundo dice que tenía problemas psiquiátricos, desde mi punto de vista supongo que sí, pero la verdad no tengo idea, no era algo que tratara. Le servimos de escudo para que no se terminara la relación con mi papá. Éramos el intermedio entre ellos dos para que no se rompiera una relación que ya estaba rota. Pasamos un montón de cosas de chicas y a mi papá le digo que se quede tranquilo y sea feliz", concluyó la joven.