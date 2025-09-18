La foto de la polémica reaparición de Silvia D'Auro, ex de Jorge Rial, tras varios años en silencio

La imagen fue compartida al aire en el programa Puro Show (El Trece) y Fernanda Iglesias dio más detalles al respecto: "Yo vi la foto que ella subió y me llamó la atención la gran cantidad de comentarios que tuvo. La gente, entre otras cosas, le dice que tuvo suerte, que está buenísimo que haya podido alejarse de cierta gente".

Y agregó sobre qué le dijo la propia Silvia D'Auro en su momento sobre su alejamiento del plano mediático: "Yo le hice esa famosa nota en Noticas después de la separación y seguí hablando con ella por un tiempo, hasta que un día me dijo que no quería que yo tuviera más problemas y que lo mejor era que no nos comunicáramos más".

Foto: Puro Show.

Silvia D'Auro reaparicion en las redes

Morena Rial trató de "monstruo" a Silvia D'Auro

Morena Rial se confesó como nunca en el programa LAM (América Tv) y apuntó con todo contra Silvia D'Auro, de quien se alejó hace muchos años.

"Mucho de lo que soy es también lo que pasé. Todos hubiéramos querido que algunas cosas fueran diferentes. No digo que es mala suerte; dentro de todo, estoy bien. No me falta nada. Mis hijos tienen salud y yo también", explicó sobre su historia familiar la madre de Francesco y Amadeo.

"Siempre supe que era adoptada. Mi papá siempre nos dijo que había mucha maldad en la calle, que no podés esperar que venga alguien y te lo diga. Nos inculcó eso desde siempre", dijo sobre los consejos que le dio el periodista Jorge Rial.

Cuando el movilero de Ángel de Brito le preguntó por su relación con su mamá,Silvia D'Auro, la joven fue muy dura con ella: "Yo creo que siempre fue un monstruo, desde el minuto cero, no cambias de la noche a la mañana", sostuvo Morena Rial.

"Todo el mundo dice que tenía problemas psiquiátricos, desde mi punto de vista supongo que sí, pero la verdad no tengo idea, no era algo que tratara. Le servimos de escudo para que no se terminara la relación con mi papá. Éramos el intermedio entre ellos dos para que no se rompiera una relación que ya estaba rota. Pasamos un montón de cosas de chicas y a mi papá le digo que se quede tranquilo y sea feliz", concluyó la joven.