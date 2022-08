El llamativo anuncio que hizo Barbie Vélez sobre su bebé

Además, la actriz usó sus redes sociales para compartir su último antojo, y una firme decisión al respecto de su alimentación:"Si mi hijo quiere chocolatada con galletitas surtidas, ¿Quién soy yo para negárselo?", escribió.

barbiechoco.jpg

Su publicación causó todo tipo de reacciones entre sus casi 3.5 millones de seguidores, entre las que se destacaron la de sus padres: “Te amo, los amo”, escribió la flamante abuela, a lo que se sumó el abuelo, Alejandro: “Los amo”. También dejó su saludo Santiago Caamaño, actual pareja de su mamá. “Vas a ser una re madraza Barbarita querida”.

Al contar cómo se enteró de su embarazo, contó que "Como estaba con un tema hormonal pensé que iba a buscar y que iba a tardar bastante tiempo (en quedar embarazada) … No me indisponía, pero era algo que suele pasar, y en mi cuerpo era normal. Entonces, no me llamó la atención", reveló Barbie.

El complicado momento que atraviesa Barbie Vélez, embarazada de tres meses

No todo es color de rosa para Barbie Vélez. Tras confirmar su embarazo junto a su esposo, Lucas Rodríguez, la hija de Nazarena Vélez está transitando su tercer mes de embarazo, Y por estos días hay un problema dando vuelta en su vida.

A través de su cuenta de Instagram, la ex novia de Fede Bal, compartió en sus redes sociales el malestar que está sintiendo y que no tiene que ver directamente con su bebé en camino.

"Herpes y gripe sin poder tomar nada. Ah, pero con la mejor taza del mundo", escribió Barbie Vélez con una una foto en la que se la ve con el labio un poco hinchado y con una crema para curar la infección, mientras toma algo en su original taza de la serie The Office.

herpes.jpg

Tras contar que se convertirá en mamá por primera vez, Barbie Vélez contestó preguntas de sus seguidores y se confesó. En aquella oportunidad habló del embarazo y aclaró si está o no esperando mellizos, información que comenzó a circular luego de que lo aseguraran en un importante portal de noticias.

"Te auguraron mellizos y salió embarazo. Felicidades", le dijeron y ella explicó: "Quiero aclarar esto, porque hay gente que sigue pensando que son mellizos. No son mellizos, es una sola persona. Quiero decirlo porque muchas personas me están escribiendo 'felicitaciones por los mellizos'. Y no son mellizos".