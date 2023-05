El llanto de Delfina Gayoso, la sexta eliminada de MasterChef: "Voy a seguir..."

Embed

“Los domingos se ponen cada vez más difíciles para ustedes y para nosotros. Sos una persona divina, te vamos a extrañar un montón y me alegro mucho de que estas cocinas te hayan tenido. Gracias, Delfi”, le dijo Betular a la concursante, tras el anuncio de su eliminación.

“Delfina, desde aquella chica que se anotó en MasterChef Junior hasta hoy, nadie puede decir que no tenés voluntad. Tenés fuerza para llegar hasta donde quieras en la gastronomía. Seguí soñando, te vamos a extrañar y te deseamos lo mejor”, afirmó Martitegui.

Delfina emocionada expresó: "Más que nada quiero agradecerles... Desde chica me di cuenta de que esto me gustaba y obviamente voy a seguir estudiando y haciendo lo mejor para algún día llegar a ser colega de ustedes. Gracias, en serio". "De MasterChef me llevo un montón de amigos y la experiencia de mis sueños. Me voy contenta y súper realizada", agregó.

"Tenes toda la vida por delante. A seguir con tus sueños", concluyó Wanda Nara.

Aquiles de MasterChef padeció la ayuda de Wanda Nara: "Necesito que se vaya"

El desafío de este jueves en MasterChef (Telefe) consistió en preparar la tarta de manzanas invertida que la conductora Wanda Nara hace. Los concursantes tuvieron que replicar la receta de la empresaria que, recordó, fue heredada de su abuela y además le sirvió para enamorar a Mauro Icardi. El participante Aquiles González Sviatschi tuvo el beneficio de contar con la ayuda de Wanda, sin embargo, no fue lo esperado y padeció sus sugerencias.

Wanda Nara se acercó a la estación de Aquiles y comenzó a hacerle correcciones de la preparación. Primero le tiró el caramelo porque se estaba quemando. Después le hizo una observación sobre las manzanas. "Esto es un desastre", le dijo Wanda al aspirante a cocinero. "Mirá cómo la cortaste", dijo en referencia a la manzana. "Bueno, es rústica mi manzana", le contestó Aquiles. "No, pero no va, es lo principal", aseguró Wanda.

"Wanda es una intensa. Viene, me saca las manzanas porque no le gusta el corte, me tira el caramelo, porque dice que está quemado. Yo lo único que necesito es que se vaya", se quejó Aquiles.

"A mí me gusta manejar mis tiempos en la cocina y estar solo en ella. No me gusta cuando se meten", admitió enojado Aquiles ante la ayuda de Wanda.

Germán Martitegui, pasado los cinco minutos, se acercó a la estación del participante y le dijo: "La magia se retira de esta cocina y tenés que seguir solo". "Con mucho gusto", ironizó Aquiles. "¿Te sentiste ayudado, Aquiles?", preguntó Martitegui. "Me tiró el caramelo", dijo. " Bueno, si te tiró el caramelo es porque estaba mal, Aquiles", sentenció el chef. "Mirá lo que le tiré: negro. Pasado y quemado", agregó la conductora. "Terrible", sostuvo Martitegui al ver el caramelo en el sartén.